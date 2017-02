Laurent Fabius : la coopération économique entre l'Algérie et la France avance activement

La coopération économique, industrielle et commerciale entre l'Algérie et la France "avance activement", a estimé jeudi à Alger le président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius.

"C'est extrêmement intéressant de voir que la coopération entre l'Algérie et la France sur les plans économique, industriel et commercial, continue activement et je pense que c'est un gage d'une très bonne amitié entre nos deux pays", a déclaré M. Fabius à la presse à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le ministre de l'Industrie et des Mines M. Abdesslem Bouchouareb.

Rappelant que sa visite en Algérie vient en réponse à l'invitation du président du Conseil Constitutionnel Mourad Medelci, le responsable français a souligné que l'objectif central de cette visite était de "travailler avec le Conseil constitutionnel algérien" et de s'entretenir avec plusieurs responsables algériens.

M. Fabius a été reçu auparavant par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal ainsi que par M. Mourad Medelci.

"C'est un privilège pour moi de m'entretenir avec le Premier ministre, avec mon ancien collègue M. Lamamra ainsi qu'avec mon ami ici présent (M. Bouchouareb, Ndlr) avec lequel nous avons très bien travaillé lorsque je dirigeais les Affaires étrangères", a-t-il souligné.

Arrivé jeudi à Alger, M. Fabius effectue une visite officielle en Algérie, à l'invitation de M. Medelci. APS