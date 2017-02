Un ressortissant algérien retenu à l’aéroport de New York

Un ressortissant algérien a été interpellé, mercredi à son arrivée à l’aéroport International de New York, rapporte jeudi l’APS citant « des sources bien informées ».

«On ignore encore les raisons de sa détention», affirment ces sources, mais il semble qu’elle n’est pas liée à l’application du décret migratoire du président Donald Trump.

«Jusqu’ici aucune détention d’Algérien n’a été signalée à l’exception de celle de ce ressortissant», affirment-on encore.

Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, de nombreux algériens sont rentrés aux Etats Unis sans la moindre difficulté, ont ajouté les mêmes sources.

La communauté algérienne s’est mobilisée dans plusieurs Etats américains pour signaler d’éventuelles détentions suite à l’application de ces mesures qui ont pris par surprise les ressortissants de plusieurs pays en partance pour les Etats-Unis.

Des dizaines de passagers, entre 100 et 200 selon le New York Times, sont retenus dans plusieurs aéroports américains et menacés d’expulsion.

Le décret migratoire de Trump interdit, pendant trois mois, toute entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans : le Yémen, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et l’Irak.

Il bloque également pendant quatre mois l’entrée à tous les réfugiés quelle que ce soit leur nationalité.