Mogherini : l'UE ne croit pas aux murs et aux interdictions pour résoudre la crise migratoire

L'Union européenne gère la question de l'immigration par la coopération et le partenariat, et non avec des murs et des interdictions, a déclaré ce vendredi la responsable de la politique étrangère et de sécurité de l'UE, Federica Mogherini, peu avant un sommet européen informel à La Valette (Malte).

Mme Mogherini a indiqué que les dirigeants européens montreront à cette occasion que la coopération et le partenariat constituaient l'approche adoptée par l'Europe pour résoudre la crise migratoire, différant ainsi en tous points de la façon américaine de procéder.

«A l'évidence, les Européens ont certaines divergences d'approche, par exemple en matière de migration, et je pense qu'aujourd'hui nous montrerons que nous privilégions la coopération et le partenariat», a-t-elle souligné.

«Nous ne croyons pas aux murs ou aux embargos», a-t-elle ajouté, en référence à Donald Trump.

Mme Mogherini a expliqué que les dirigeants européens discuteront à La Valette d'une série de mesures qui aideront l'UE à mieux gérer les flux migratoires et à sauver des vies, en partenariat avec les agences onusiennes en Libye.

Le sommet de Malte permettra aussi aux dirigeants européens de discuter de l'avenir du bloc, suite à la décision britannique de le quitter, et il représente également le premier rassemblement des dirigeants européens depuis l'arrivée de M. Trump à la Maison Blanche fin janvier.

Lors de la session matinale, les 28 dirigeants, dont la Première ministre britannique Theresa May, discuteront de la crise migratoire au moment où se profile le risque de voir davantage de migrants effectuer une traversée dangereuse de la Méditerranée depuis les côtes libyennes en direction de l'Europe.

La session de l'après-midi permettra aux dirigeants, sans Mme May cette fois, de préparer le 60e anniversaire du Traité de Rome, qui sera célébré le 25 mars.