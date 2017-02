Ligue 1 - 18e journée (suite) : le MCA se rachète et consolide sa première place

Le MC Alger, leader de la Ligue 1 Mobilis, s’est imposé en déplacement face au CA Batna (1-2), ce vendredi, à l’occasion de la suite de la 18e journée. Dans l’affiche du jour, l’ES Sétif a battu l’O Médéa (1-0), alors que l’USM Bel Abbès s’installe sur le podium suite à son succès arraché face au NA Hussein Dey (1-2).

Une semaine après avoir raté sa première sortie de l’année 2017, battu par l’USM El Harrach dans le derby de la capitale, le MC Alger s’est bien rattrapé en allant damer le pion au CA Batna. Invaincu cette saison dans son antre du stade Sefouhi, le CA Batna a subi la loi du leader battu sur le score de 2 buts à 1.

Voulant à tout prix se racheter aux yeux de leurs supporters, les Vert et Rouge ont réalisé l’essentiel dans une première période dominée de la tête et des épaules. En effet, le doyen a concrétisé sa suprématie à la 17e minute par une première réalisation, signée Seguer, avant de faire le break juste avant la pause par l’entremise de Nekkache (45+1’).

En seconde période, le CAB est parvenu à réduire l’écart dès le retour des vestiaires par Ben Menssour (47‘), sans toutefois réussir à remettre les pendules à l’heure.

A la faveur de cette victoire, le MCA consolide sa première place (33 pts). Pour sa part, le CAB reste à la 10e place (19 pts), à trois unités du premier relégable.

Service minimum pour l’ESS

Dans le big match de cette 18e journée, disputé dans la capitale des Hauts Plateaux entre l’ES Sétif et l’O Médéa, les Sétifiens ont réalisé l’essentiel en s’imposant sur le score de 1 but à 0. L’unique réalisation de cette affiche, entre le 2e et le 4e au classement, est l’œuvre de Djahnit (20’). Placé en embuscade à l’entrée de la surface de réparation de l’OM, le natif de Ain El Fouara a chipé la balle à un adversaire pour ensuite aller s’engouffrer dans la défense adverse et battre le portier Lamraoui.

Deuxième au classement, l’ESS (31 pts) conforte sa place de dauphin et reste au contact du MCA. Côté nouveau promu, les Olympiens reculent d’un rang et se positionnent à la 5e place (28 pts).

L’USMBA piège le NAHD

L’autre victoire à l’extérieur de cet après midi est à mettre à l’actif de l’USM Bel Abbès. Face au NA Hussein Dey, les Belabessiens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 dans une partie où tout s’est joué en première période.

Cueilli à froid après l’ouverture du score de Balegh (5’), le NAHD est arrivé à égaliser sur penalty par Gasemi (22’). Toutefois, la réussite a été du côté des visiteurs qui ont réussi à doubler la marque par Benabderrahmane à la 42e minute.

Pour son retour parmi l’élite, le promu est en train de réaliser de belles choses. Avec cinq victoires enregistrées lors de ses six dernières rencontres, l’USMBA monte sur la 3e marche du podium avec 30 points dans son escarcelle.

Fin de série en revanche pour le NAHD. Les Song et Or, qui restaient sur quatre succès de suite, tombent de nouveau à domicile et reculent à la 9e place (24 pts).

L’USMA calle à domicile

Pour sa première apparition dans cette phase retour, l’USM Alger a été tenue en échec par le DRB Tadjenanet (0-0). En dépit d’une légère domination des Usmistes, le DRBT a réussi à glaner un bon point grâce notamment, à leur gardien de but, Oussama Litim, sans conteste l’homme du match.

A la suite de ce score de parité, les deux équipes ne bougent pas. L’USMA reste à la 6e place (27 pts), alors que le DRBT est 12e (17 pts).

En ouverture ce cette 18e journée, jouée jeudi, l’USM El Harrach a pris le meilleur sur la JS Kabylie, tandis que la JS Saoura et le CR Belouizdad se sont neutralisés sur le score de 1 but partout.

La suite et fin de cette manche aura lieu ce samedi (16h00) avec au programme le derby de l’Ouest, MC Oran – RC Relizane, et le match des mal-classés, MO Béjaïa – CS Constantine.

Résultats des rencontres :

CA Batna 1 – 2 MC Alger

ES Sétif 1 – 0 O Médéa

NA Hussein Dey 1 – 2 USM Bel Abbès

USM Alger 0 – 0 DRB Tadjenanet

USM Harrach 1 – 0 JS Kabylie

JS Saoura 1 – 1 CR Belouizdad

Reste à jouer :

Samedi (16h00) :

MO Béjaia – CS Constantine

MC Oran – RC Relizane

Classement Pts J

1). MC Alger 33 17

2). ES Sétif 31 17

3). USM Bel-Abbès 30 18

4). MC Oran 28 16

--). Olympique Médéa 28 18

6). USM Alger 27 16

7). JS Saoura 26 18

8). USM El Harrach 25 18

9). NA Hussein Dey 24 17

10). CA Batna 19 18

11). CR Belouizdad 17 16

--). CS Constantine 17 17

--). DRB Tadjenanet 17 17

14). JS Kabylie 16 16

15). RC Relizane 13 16

16). MO Béjaïa 11 15

Mohamed Kermia