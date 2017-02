19e journée : le PAC creuse l’écart, la JSMB nouveau dauphin

Le Paradou AC s’envole vers la Ligue 1 Mobilis. Le leader de la Ligue 2 Mobilis a accentué son avance au classement en dominant l’USM Blida (2-1), à l’occasion de la 19e journée du championnat disputée ce vendredi. Dans le bas du classement, le GC Mascara n’est plus relégable grâce à son succès arraché en déplacement face au CRB Aïn Fekroun (0-2).

Stoppé dans sa belle série par le MC Saïda (0-0), samedi dernier, le Paradou AC a repris sa marche en avant, en disposant de l’USM Blida sur le score étriqué de 2 buts à 1. Premier à avoir pris l’avantage à la 22e minute par El Melali, le PAC s’est vu rejoindre au score en seconde période sur un très beau coup franc des trente-cinq mètres signé Hamiti (66’).

Alors que la partie s’acheminait inexorablement vers un résultat nul, les Pacistes ont réussi à marquer un second but dans le temps additionnel. A la conclusion d’une belle action collective, Meziani (93‘) libère les siens et permet à sa formation de comptabiliser 10 points d’avance sur son nouveau dauphin, à savoir, la JSM Béjaïa.

Pour sa part, l’USM Blida enchaine les contre-performances et quitte le podium (4e – 29 pts).

La JSMB est de retour

A Béjaïa, la Jeunesse sportive locale sort de sa courte léthargie et renoue avec la victoire. Après avoir enchainé deux défaites de suite, dont une à la maison, la JSMB s’est reprise de fort belle manière face au WO Boufarik.

Même privés de leurs supporters, pour cause de huis clos, les Béjaouis ont étrillé le promu sur le score sans appel de 3 buts à 0. Rebouh s’est distingué dans cette partie en signant un doublé (22‘, 48’), alors que la troisième réalisation est un but contre son camp de Tiza (31’).

Grâce à ce succès, la formation de la vallée de la Soummam retrouve des couleurs et reprend la 2e place au classement (31 pts).

Le CABBA rate le podium

La mauvaise opération de la journée est à mettre à l’actif du CA Bordj Bou Arréridj. Les Bordjiens se sont inclinés à domicile face à l’ASM Oran (2-1), alors que la victoire leur tendait les bras. Les Criquets avaient fait le plus dur en menant à la marque, durant presque une heure de temps, après l’ouverture du score de Ben Achour (27’), avant de complètement flancher dans les dernières minutes en encaissant deux buts par Berka (84‘) et Amer (92’).

Outre le fait de perdre chez-soi, le CABBA (5e – 28 pts) n’a pas profité des défaites de l’USM Blida et de l’US Biskra pour grimper sur le podium. Côté ASMO, les gars de Mdina Jdida réalisent un hold up parfait et s’éloignent quelque peu de la zone de turbulence (10e – 24 pts).

Le GC Mascara respire

Dans la lutte pour le maintien, le GC Mascara n’est plus relégable. Les gars de l’Ouest ont réussi à quitter la zone des relégables à la faveur d’un succès ô combien important ramené de leur déplacement à l’Est du pays sur le terrain du CRB Aïn Fekroun (1-2).

Sediki et Djahel ont été les grands artisans de cette victoire salutaire qui permet au GCM de grimper de la 15e à la 13e position (21 pts), à égalité de points avec les deux clubs qui le précèdent au classement.

Concernant les autres rencontres, la JSE Skikda a battu l’US Biskra (1-0), le MC El Eulma a fait de même face au RC Arbaâ (1-0), tandis que le MC Saïda et l’AS Khroub n’ont pas pu se départager (1-1).

Cette 19e journée prend fin ce samedi (16h00) avec le dernier match au programme prévu entre l’ASO Chlef, drivée par son nouveau coach El Hadi Khezzar, et l’Amel Boussaâda.

Résultats des matchs :

MC El Eulma - RC Arbaâ 1-0

JSM Skikda - US Biskra 1-0

JSM Béjaïa - WA Boufarik 3-0

MC Saïda - AS Khroub 1-1

Paradou AC - USM Blida 2-1

CA Bordj Bou Arréridj - ASM Oran 1-2

CRB Aïn Fekroun - GC Mascara 1-2

Samedi (16h00):

ASO Chlef - Amel Boussaâda

Classement Pts J

1). Paradou AC 41 18

2). JSM Béjaïa 31 19

3). US Biskra 30 19

4). USM Blida 29 19

5). CAB Bou Arréridj 28 19

6). JSM Skikda 26 19

7). Amel Boussaâda 25 18

--). MC Saïda 25 19

9). WA Boufarik 24 19

--). ASM Oran 24 19

11). ASO Chlef 21 18

--). CRB Aïn Fekroun 21 19

--). GC Mascara 21 19

14). AS Khroub 20 19

15). MC El Eulma 18 18

16). RC Arbaâ 13 19

Mohamed Kermia