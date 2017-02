Journée mondiale de lutte contre le cancer : 8,8 millions de personnes en décèdent dans le monde chaque année

La maladie ne cesse de prendre de l’ampleur au niveau mondial. Pas moins de 8,8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde des suites des différentes formes du cancer. Les chiffres ont été communiqués hier, vendredi, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale, ce 4 février, de lutte contre le cancer.

En Algérie, pas moins de 50 000 nouveaux cas sont enregistrés annuellement, dont 11 000, rien que pour le cancer du sein, la forme la plus fréquente dans notre pays, selon les chiffres livrés dans le reportage de la radio chaine 3.

L’OMS relève que la prévalence de la maladie est plus signalée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

L’importance du diagnostic précoce

La mort des cancéreux tient souvent au fait que le diagnostic intervient souvent trop tard, a averti l'OMS, rappelant que le diagnostic précoce de la maladie permet de sauver des vies et d'abaisser le coût du traitement.

«Le diagnostic tardif du cancer et l'inaptitude à proposer un traitement condamnent beaucoup de personnes à souffrir inutilement et à mourir prématurément», a souligné le directeur du département prise en charge des maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du traumatisme, le Dr Etienne Krug, dans un communiqué de presse publié par l'OMS.

«En prenant les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles orientations de l'OMS, les planificateurs des soins de santé peuvent améliorer le diagnostic précoce du cancer et garantir un traitement rapide, en particulier pour le cancer du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. Cela permettra à un plus grand nombre de malades de survivre à la maladie. Et ce sera aussi moins onéreux de traiter et de guérir les cancéreux», a-t-il ajouté.

D'après le nouveau Guide de l'OMS pour le diagnostic précoce du cancer, tous les pays peuvent prendre des mesures pour y parvenir.

Les trois étapes du diagnostic précoce comprennent: améliorer la sensibilisation du public aux différents symptômes du cancer et encourager les personnes à consulter lorsqu'ils se manifestent, investir dans le renforcement et l'équipement des services de santé et la formation des soignants de façon à ce qu'ils puissent poser un diagnostic correct en temps utile, veiller à ce que les personnes atteintes d'un cancer aient accès à un traitement sûr et efficace, y compris pour soulager la douleur, sans être en proie à des difficultés personnelles ou financières prohibitives.