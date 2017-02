Lutte contre le cancer : «une alimentation saine et un environnement non pollué»...

Une alimentation saine dans un environnement non pollué est le thème d’une campagne d’information et de sensibilisation sur le cancer, lancée ce samedi par la Direction de la santé et de la population de Tizi Ouzou, à travers tous les établissements sanitaires de la wilaya.

Initiée dans la cadre d’un programme national élaboré à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, ce 4 février, cette manifestation qui s’étalera sur dix jours sera axée essentiellement sur l’alimentation et sa relation avec l’apparition de la maladie, rapporte l’APS citant le chef de service de la prévention au niveau de la DSP, Azeddine Astouati.

La sensibilisation se fera également au niveau des établissements scolaires où les élèves recevront des recommandations sur les régimes alimentaires à adopter pour réduire les risque d’atteinte d’une maladie cancéreuse, a-t-il précisé.

Attention aux conserves, fritures et alimentation rapide…

«Le recours excessif à l’alimentation rapide, aux conserves, aux fritures, ainsi que la consommation des fruits et légumes traités avec des pesticides ont largement contribué à l’évolution de cette pathologie lourde en Algérie, notamment les cancers gastriques qui représentent 50% des cas pris en charge annuellement au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou», a-t-il affirmé.

Et… le tabagisme passif…

L’autre point qui sera développé à l’occasion de ces journées d’information et de sensibilisation est celui lié au tabagisme passif qui est à l’origine de plusieurs cas de cancer pulmonaire chez les femmes et les enfants, a-t-il souligné.

«Nos équipes aborderont de la gravité de ce phénomène (le tabagisme passif) largement répandu dans notre société. Des femmes meurent de cancer de poumons et des voies respiratoires parce que leurs conjoints sont des fumeurs», a-t-il observé, précisant que ce type de tumeurs connaît aussi une montée remarquable en Algérie.

Ne pas oublier le dépistage précoce

La campagne sera, par ailleurs, une occasion de revenir et d’insister sur le dépistage précoce qui constitue le meilleur moyen de prévention et de lutte contre le cancer, notamment celui du col de l’utérus et du sein, première cause de mortalité chez la femme, a-t-il ajouté.

Toujours à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, le bureau de wilaya de l’association El Fedjr d’aide aux personnes atteintes du cancer a organisé ce samedi, un gala de charité au profit de cette catégorie au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Des artistes solidaires et engagés

Des chanteurs comme Hacène Ahres, Ali Ideflawen, Djaffar Aït Menguellet, Bélaïd Tagrawla, Rabah Ouferhat et Boudjemaâ ont animé à titre gracieux ce gala dont les recettes serviront à la prise en charge des malades cancéreux de la wilaya.

APS/RAM