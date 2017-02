Azzedine Mihoubi élu « Personnalité culturelle pour l’année 2017 » par le Forum des intellectuels d’El Qods

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, vient d’être élu « Personnalité culturelle de l’année 2107 » par le Forum des intellectuels d’El Qods de Palestine présidé par le docteur Talal Abou Afifa, et ce, « en reconnaissance de son rôle de son appui à la culture et des intellectuels, hommes et femmes de culture dans le monde arabe, et aussi pour le rôle joué par l’Algérie des Libres et son soutien permanent à la cause palestinienne ».

En 2013, le Forum des intellectuels d’El Qods avait élu Ahmed Korei, ex-premier ministre palestinien. En 2014, le choix avait été porté sur Adnane El Husseini, ministre des Affaires d’El Qods. En 2015, le Forum avait élu Ben Mohamed El Kacimi, Sultan emirati dirigeant d’Echariqa et en 2106 le choix s’est porté sur Sobhi Ghocha, président du Forum de la Maison d’El Maqdis en Jordanie.

L’annonce de l’élection de Azzedine Mihoubi, personnalité culturelle de l’année 2107 est prévue début mars prochain à l’occasion de l’ouverture du Festival zahratou el madayne, dans l’attente de la cérémonie d’hommage qui sera organisée en l’honneur du ministre algérien par le Forum des intellectuels d’El Qods de Palestine.