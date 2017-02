19e journée : l’ASO Chlef bat l’Amel Boussaâda et réapprend à gagner

L’ASO Chlef s’est imposée face à l’Amel Boussaâda, sur le score de 1 but à 0, en clôture de la 19e journée du championnat national de Ligue 2 Mobilis, disputée samedi au stade Mohamed Boumezrag (Chlef).

Dans une partie où tout s’est décompté en seconde période, les Chélifiens, menés par leur nouvel entraineur, El Hadi Khezzar, ont réussi à inscrire l’unique but du match à la 55e minute par l’intermédiaire de Melika.

Grâce à ce succès, l’ASO met fin à une série noire de sept matchs sans victoire. Toutefois, les Lions du Chlef ne progressent pas au classement et restent scotcher à la 11e place (24 pts), à égalité de points avec l’ASM Oran et le WA Bourarik, respectivement 9e et 10e.

Pour sa part, l’Amel Boussaâda demeure à la 7e position avec 25 points à son compteur.

Vendredi, le Paradou AC a creusé l’écart en tête du classement suite à sa victoire sur l’USM Blida (2-1), la JSM Béjaia, nouveau dauphin, a réappris à gager au WA Boufarik (3-0), alors que le GC Mascara a réussi à quitter la zone des relégables à la faveur de sa victoire ramenée de Aïn Fekroun face au CRB local.

Résultats complets des matchs :

ASO Chlef - Amel Boussaâda 1-0

MC El Eulma - RC Arbaâ 1-0

JSM Skikda - US Biskra 1-0

JSM Béjaïa - WA Boufarik 3-0

MC Saïda - AS Khroub 1-1

Paradou AC - USM Blida 2-1

CA Bordj Bou Arréridj - ASM Oran 1-2

CRB Aïn Fekroun - GC Mascara 1-2

Classement Pts J

1). Paradou AC 41 18

2). JSM Béjaïa 31 19

3). US Biskra 30 19

4). USM Blida 29 19

5). CAB Bou Arréridj 28 19

6). JSM Skikda 26 19

7). Amel Boussaâda 25 19

--). MC Saïda 25 19

9). WA Boufarik 24 19

--). ASM Oran 24 19

11). ASO Chlef 24 19

--). CRB Aïn Fekroun 21 19

--). GC Mascara 21 19

14). AS Khroub 20 19

15). MC El Eulma 18 18

16). RC Arbaâ 13 19