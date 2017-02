Cross country – Challenge de Tlemcen : victoire de Meftah Fethi et Benderbal Malika

Les athlètes Meftah Fethi de Affak Ouled Mimoun (Tlemcen) et Benderbal Malika du club de la protection civile d'Alger ont remporté le cross national "Chelda Boulenouar", dans sa 31ème édition organisée samedi dans la commune de Chetouane (Tlemcen).

Meftah Fethi, médaillé de bronze au championnat du monde militaire en 2009 en Suisse, remporte pour la deuxième fois consécutive ce cross.

Dans les petites catégories, se sont illustrés les éléments des clubs des wilayas de Chlef et Tlemcen. La première place est revenue chez les minimes à Berkane Aymen (Chlef), chez les cadettes à Khaoula Meziane (Chlef) et chez les cadets à Haouchi Abdelkader de Ain Youcef (Tlemcen).

Ce cross national a vu la participation de 1.130 athlètes dont 400 filles représentant plus de 80 clubs de 20 wilayas et des équipes nationales, selon le directeur de la jeunesse et des jeunes de la wilaya de Tlemcen, Abed Bouraoui qui a rappelé que ce cross est le 11ème et dernier au calendrier de la Fédération algérienne d’athlétisme, qualificatif au championnat d’Algérie de cross prévu cette année à Sidi Bel-Abbès le 11 février courant.

Le vice-président du Comité olympique algérien (COA), Amar Brahmia, qui a assisté à ce cross national, a estimé le niveau "acceptable" qualifiant le parcours de bon.

Il a également souligné qu’un grand nombre de participants de toutes les catégories augurent d'un avenir prometteur pour cette discipline.

Cette manifestation sportive, à laquelle ont assisté des autorités locales, a été marquée par des spectacles de folklore et de danses populaires qui ont animé ce rendez-vous clôturé par une cérémonie de remise de médailles et de coupes aux vainqueurs.

