Classement des buteurs : Messaâdia seul en tête

L'attaquant du MO Béjaia, Ahmed Messaâdia, s'est accaparé seul des commandes du classement des buteurs après sa huitième réalisation lors du nul à domicile de son équipe contre le CS Constantine (2-2), samedi dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1.

Pour sa part, l'attaquant du RC Relizane, Mohamed Benayad, a rejoint à la deuxième place Mustapha Djalit (JS Saoura) et Amine Hamia (CR Belouizdad) après son septième but lors du nul ramené par son équipe de son match en déplacement face au MC Oran (2-2).

Ces joueurs sont suivis par Habib Bouguelmouna, Abou Sofiane Balegh (USM Bel Abbès), Youcef Chibane (DRB Tadjenanet), et Hichem Cherif (MC Oran).

Six autres joueurs sont au pied du podium avec cinq buts chacun, à savoir, Guessan Ghislan et Rabie Meftah (USM Alger), Mourad Meghni (CS Constantine), Rachid Nadji, Akram Djahnit (ES Sétif), et Hamza Zaidi (JS Saoura).