Air Algérie : les vols vers Alger déroutés vers d'autres aéroports en raison des vents violents

Les vols domestiques et internationaux à destination d'Alger sont déroutés sur Annaba, Constantine et Oran suite aux vents violents qui soufflent sur la capitale, a-t-on appris ce dimanche auprès d'Air Algérie.

«Pratiquement tous les vols prévus en atterrissage sur l'aéroport d'Alger sont déroutés là où il y a moins de vents, c'est à dire vers Annaba Constantine et Oran», a précisé une source à Air Algérie, ajoutant que même les vols des autres compagnies aériennes sont concernés par cette mesure.

Cet après-midi, les vols Lyon-Alger, Paris-Alger ainsi que d'autres vols domestiques ont dû atterrir aux aéroports de Constantine et Sétif, indique la même source.

Un bulletin météorologique spécial (BMS) a prévu des vents forts d'une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km/h sur plusieurs wilayas de l'Est, de l'Ouest et du Centre du pays, et ce, à partir de dimanche matin.