Après 4 mois de grève, les étudiants de Pharmacie reçus par le premier ministre

La grève des étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire entame son quatrième mois. Et c’est le premier ministre qui reçoit les représentants des grévistes cette après midi au Palais du gouvernement, selon un tweet de Abdelmalek Sellal.

Les revendications les plus importantes sont d’ordre pédagogique, mais aussi socioprofessionnel. Elles ont trait aux conditions pédagogiques, pour le moins piteuses, et concernant aussi bien la graduation que la post-graduation. Les grévistes revendiquent en outre le passage direct de 13ème à la 16ème catégorie sur la grille des salaires pour tous les docteurs en pharmacie qu’ils soient du secteur public ou privé. De même qu’ils réclament plus de débouchés à leur sortie de l’université ainsi qu’une formation spé cialisée en pharmacie clinique industrielle et hospitalière.

Pour Lotfi Benbahmed, président de l’Ordre des pharmaciens, le manque de structures adéquates pour l’accueil des futurs pharmaciens est incontestable.