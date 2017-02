Rugby : lancement prochain du premier championnat national benjamins et minimes

Le premier championnat national de rugby benjamins et minimes, filles et garçons, sera lancé fin février, a-t-on appris du président de la commission nationale de développement du rugby au niveau de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Aissaoui Mohamed.

Ce premier championnat sera composé de trois tournois régionaux qui auront lieu les mois de février, mars et avril dans trois régions (Est, Centre et Ouest) avec 21 clubs affiliés à la fédération, a-t-il indiqué.

A l’issue de ces tournois, les meilleurs clubs en minimes et benjamins en filles et garçons disputeront, le mois de mai, la phase finale pour le titre national.

Les rencontres seront disputées à huit joueurs pour les benjamines et benjamins et dix joueurs pour les minimes filles et garçons. Elles seront dirigées par 11 arbitres formés par la Fédération algérienne de rugby.

Ce championnat de jeunes catégories constituera une pépinière de rugbymen en herbe pour préparer la relève pour l'avenir des clubs algériens, a-t-il estimé.

APS