Voile : le CN Tipasa en tête du classement national

Le Club Nautique de Tipasa (CNT) s'est emparé de la première place du classement national des clubs de voile, en récoltant 2639 points pendant l'année 2016, soit 615 de plus que l'AN Alger-Plage (2e / 2024 pts), au moment où l'EV Mostaganem complète le podium avec 1884 points, selon les résultats publiés par la Fédération algérienne de voile (FAV).

Derrière ce trio de tête, deux clubs de la même ville se sont emparés des 4e et 5e places, à savoir la JS Marsa et le CN Marsa, respectivement avec 1790 et 1552 points.

Plus bas dans le classement, le FUN Gliss a pris la 6e place avec 1347 points, suivi du CAP Falcon (7e / 1311 pts) et du CRB Tipasa (8e / 1286 pts).

Le Top 10 de ce classement national 2016 a été complété par l'ARBE Marsa (9e / 1206 pts) et le NRB Hammamet (10e /1184 pts).

APS