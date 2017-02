Afghanistan : 11.500 personnes tuées, un record des victimes civiles en 2016

Près de 11.500 civils Afghans, dont un tiers d’enfants, ont été tués ou blessés, en 2016, le pire bilan enregistré depuis le début de ce décompte annuel en 2009, a indiqué, lundi, la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan.

Plus de 3.500 enfants figurent parmi les victimes, un bilan en augmentation « disproportionnée » de 24% en un an, dû pour moitié aux combats entre forces gouvernementales et insurgés ainsi qu'aux munitions non explosées abandonnées par les belligérants, a précisé la Mission.

« Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, la Manua a recensé 11.418 victimes civiles (4.498 tués et 7.920 blessés) », en augmentation générale de 3%.

Témoin de la dégradation générale de la sécurité dans le pays, où le conflit a rattrapé l'ensemble des 34 provinces du pays, « la Manua a enregistré un nombre record de victimes des combats au sol, d'attaques suicides,d'explosifs abandonnés et d’opérations aériennes depuis 2009 », a souligné la directrice des Droits humains au sein de la Mission, Danielle Bell.

Les frappes conduites, en octobre, par les forces Afghanes et leurs alliés Américains, près de Kunduz, ont causé à elles seules 590 victimes au sein de la population, dont 250 morts, soit près du double comparé à 2015, signale la même source.