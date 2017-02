Xenoportraits de l’artiste peintre Meriem Benyagoub : une exposition qui vous transporte dans un monde fantastique

Si vous aimez la peinture et que vous souhaitez plonger dans un monde fantastique, rendez-vous à Ezzou’ART Galerie, située à l’intérieur du centre commercial de Bab Ezzouar, où l’artiste peintre Meriem Benyagoub expose, depuis le 28 janvier, ses xenoportraits ou les portraits étrangers.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 16 février 2017, intéresse particulièrement les amateurs de manga et de cinéma fantastique. Les curieux qui veulent découvrir une belle et originale exposition trouveront également leur compte.

Née à Annaba en 1985, Meriem Benyagoub vit et travaille à Alger. Elle est diplômée en peinture, en 2010, de l’École Supérieure des Beaux-arts d’Alger. Salim Brahimi de la radio Chaine 3 de la Radio Algérienne est allé à sa rencontre, sur les lieux de l’exposition, elle lui déclare : « je suis fan de science fiction, de théologie et de tout ce qui est en rapport avec l’humain, ce qu’il peut inventer et ce en quoi il peut croire ».

Dans son reportage, Salim Brahimi nous invite également à découvrir, en avant goût, les portraits étrangers de l’artiste..