Accidents de la route : les conducteurs titulaires d'un nouveau permis à l'origine en sont à 30,69% responsables

Plus de 8.800 conducteurs titulaires d'un permis de conduire de moins de deux ans étaient à l'origine de 30,69% des accidents de la route enregistrés en 2016, a indiqué lundi le Centre nationale de prévention et de sécurité routière.

Pas moins de 8.855 conducteurs en période d'essai (titulaires d'un permis de conduire de moins de deux ans) étaient à l'origine de 30,69% des accidents de la circulation enregistrés en 2016, selon les statistiques avancées par le centre.

Concernant les statistiques par tranche d'âge des victimes des accidents de la route enregistrés en 2016, le centre souligne que 43,29% des morts et 48,02% des blessés étaient âgés entre 20 et 39 ans.

Pour rappel, 28.856 accidents de la route étaient enregistrés en 2016, ayant fait 3.992 morts (-13% par rapport à 2015). Le nombre de décès avait reculé à moins de 4.000 cas pour la première fois en cinq ans.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents avec un taux de 96%, en raison des dépassements dangereux, de l'excès de vitesse et du non respect du code de la route, précise la même source. APS