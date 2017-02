Le ministre des Ressources en eau annonce une prochaine révision à la hausse de la tarification de l’eau

La tarification relative à la consommation de l’eau va être modifiée pour être revue à la hausse, a prévenu, mardi, le ministre des Ressources en eau et de l’environnement, Abdelkader Ouali s’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

M. Ouali signale que l’application de cette nouvelle tarification a été étudiée de manière à « épargner » les quelque 18 millions d’Algériens ne consommant « pas plus » de 25 mètres cubes par trimestre, laissant entendre, qu’au-delà, ceux-ci auront à s’acquitter d’un montant supplémentaire, compte tenu du principe, dit-il, du « qui consomme plus, paye plus ».

Il annonce, en outre, qu’un autre mode de tarification sera appliqué aux secteurs de l’industrie, du tourisme et aux commerces consommant beaucoup d’eau, à l’exemple des limonaderies, des douches publiques et autres lieux de lavage de véhicules.

Le ministre justifie cette prochaine hausse par le coût d’exploitation de cette ressource, qui revient dit-il, à 70 dinars le litre pour être revendue 6,30 dinars pour la même quantité, entrainant, note-t-il, un déficit de l’ordre de 10 milliards de dinars à l’Algérienne des eaux, l’organisme chargé de gérer cette ressource.

Il signale, par ailleurs, que 5 nouveaux barrages vont être opérationnels en 2017 et quatre autres en 2019, qui viendront s’ajouter aux 31 construits au titre du programme quinquennal, inauguré en 1999 et aux 44 existants par le passé, soit un total de 75 ouvrages hydrauliques.

Il indique, en outre, qu’un prochain plan quinquennal prévoit de lancer la construction de 45 nouvelles infrastructures de même nature, pour optimiser les ressources hydriques du pays et sécuriser, ainsi, les besoins en eau des populations et de l’économie.

Evaluant la consommation d’eau en Algérie à environ 3,6 milliards de m2, il révèle que près de 1,6 millions de m2/jour étaient l’objet de « gaspillage », en raison, explique-t-il, d’un réseau d’acheminement défectueux, sur lequel les travaux effectués ajoutés à la lutte menée aux branchements illicites, ont permis de remobiliser « entre 600.000 à 1,2 millions de m2/jour ».