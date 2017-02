Ligues 1 et 2 : plusieurs sanctions ont été prises à l’encontre de l'USMH et du CRBAF

L'USM El Harrach (Ligue 1) et le CRB Ain Fakroun (Ligue 2) ont écopé chacun d'un match à huis clos pour jet de projectiles lors de leur précédent match à domicile, respectivement contre la JS Kabylie et le GC Mascara, comptant respectivement pour la 18e et 19e journée de leur championnat.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a également décidé d'une amende de 200.000 DA à l'encontre des deux équipes, indique mardi la LFP sur son site officiel.

Pour sa part, l'entraîneur de l’USMH, Boualem Charef, qui a été exclu avant la fin de la partie qui a opposé son équipe à la JS Kabylie, a, lui aussi, été suspendu pour un match et d'une amende de 30.000 DA « pour contestation de décisions ». Il ne sera pas autorisé à diriger ses protégés du banc de touche lors de la réception du CA Batna, samedi prochain.

Les Harrachis devront également se passer des services de trois joueurs clé contre le CAB. Il s'agit de Fayçal Abdat, Chemseddine Harrag et Abdelmalek Djeghbala, tous les trois suspendus pour un match. Les deux premiers à cause de « contestations de décisions » des arbitres et le troisième pour « faute grossière ». APS