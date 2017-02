Une mère et son fils survivent à une tornade grâce à leur baignoire

Pour s'abriter d'une tornade, rien de mieux qu'une baignoire. En effet, grâce à la tuyauterie, les baignoires résistent mieux aux aspirations des cyclones et aux grosses rafales de vent.

Cela, une Texane de 75 ans l'a bien compris et c'est donc naturellement qu'elle a pris la décision de s'y réfugier avec son fils lorsqu'une tornade s'est approchée de leur maison en bois le 21 janvier dernier. Sauf que tout ne s'est pas déroulé comme prévu, rapporte Global News.

La baignoire arrachée

Les rafales de vent soufflant entre 178 et 217 km/h ont littéralement arraché la baignoire du sol et celle-ci a été projetée à plusieurs dizaines de mètres, dans un champ. « La seule chose dont elle se souvient est que la tornade est venue du sud-ouest et a traversé sa maison. A ce moment tout l’arrière de sa maison a été emporté.

Sa baignoire a été arrachée de sa salle de bain » a rapporté le météorologiste Jason Hansford au Washington Post. Son fils a été éjecté de la baignoire dans les airs mais tous les deux s'en sont heureusement sorti indemnes. La septuagénaire a tout de même été « émotionnellement secouée » par l'incident a précisé le météorologiste.

Ces derniers jours, les tornades qui ont sévi dans le sud des Etats-Unis ont fait 19 victimes. D’importantes rafales de vent continuent de frapper depuis des jours l’Europe occidentale et l’Afrique du nord où de plusieurs dégâts matériels et de nombreux hommes blessés.