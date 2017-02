19e journée : le MCA cale de nouveau, la JSK toujours relégable

Le mouloudia d’Alger, leader au classement, a été tenu en échec par le NA Hussein Dey (1-1), en match avancé de la 19e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis, disputé mardi. Les deux autres rencontres, jouées cet après midi, JSK-ESS et OM-JSS, n’ont pas connu de vainqueur également et se sont terminées sur le même score, un but partout.

Le MC Alger ne gagne pas ses derbys au stade du 5 juillet et la tendance se précise. Sur les 5 derbys joués dans le temple du football algérien, le MCA en a perdu 3, contre 1 seule victoire et 1 match nul.

Face au voisin du NA Hussein Dey, le doyen est passé à un cheveu pour revivre le même scénario que celui connu lors de la manche aller où les Sang et Or avaient eu le dernier mot (1-0).

La première mi-temps de cette affiche a été très décevante. Les deux formations n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous de par une prestation pour le moins dire en deçà des attentes.

En seconde mi-temps le rendement des 22 acteurs a connu un léger mieux. Soucieuses de prendre l’avantage, les deux formations ont commencé à prendre des risques ce qui a donné lieux à de belles occasions, à l’image de Combassa (55’), pour le NAHD sur un coup franc direct, ou encore le retourné acrobatique de Nekache (65’), côté MCA.

Au moment où la rencontre touchait à sa fin, le NAHD a bénéficié d’un penalty, suite à une faute de main d’un défenseur mouloudéen dans la surface de vérité. Une sentence exécutée avec succès par le capitaine Gasmi (85’).

Alors que les husseindéens n’avaient même pas eu le temps de célébrer leur but, voila que le doyen est parvenu à recoller au score. Deux minutes seulement après le but de Gasmi, Seguer (87’), lui a rendu la politesse évitant au MCA une nouvelle déconvenue.

Toujours leader, le MCA (34 pts) conserve son avance de deux points sur son premier poursuivant, alors que le NAHD glane une place et remonte au 8e rang (25 pts).

La JSK tenu en échec

La série des mauvais résultats dure et perdure du côté de la JS Kabylie. Obligés de gagner afin de quitter la zone de relégation, les Jaune et Vert ont de nouveau marqué le pas à domicile, tenus en échec par l’ES Sétif (1-1).

Sans connaitre le traditionnel round d’observation, ce classique du championnat s’est emballé des son entame à la suite d’un pénalty généreusement accordé à la JSK par l’arbitre de la partie, Lotfi Bekouassa, après une présumé faute commise par le défenseur sétifien, Kenniche, sur l’attaquant kabyle, Boulaouidet. Ce dernier s’est fait justice lui-même et permis à son équipe de commencer le match de la plus belle des manières.

Voulant à tout prix corriger cette injustice, les protégés de Madoui ont pris le jeu à leur compte et en multipliant les assauts sur la cage adverse. Après un bon nombre d’occasions ratées, les gars de Ain El Fouara ont réussi à niveler la marque juste avant le retour aux vestiaires par l’intermédiaire de l’ex-canari, Mohamed Ziti (45+2’).

En deuxième période, la JSK, drivée par le duo Kheroubi – Gaouaoui en l’absence de Hidouci, n’a pas démontré tout son potentiel pour inscrire le second but de la délivrance. De son côté, l’ESS s’est procurée les meilleures opportunités de scorer sans parvenir à prendre le dessus sur une fébrile défense kabyle.

A la suite de ce résultat, la JSK est toujours relégable. Les lions du Djurdjura pointent à la 14e place (17 pts), avec tout de même deux matchs de retard. Pour sa part, l’ESS consolide sa deuxième place (32 pts) et compte également un match en retard.

L’OM piégé aussi

A Médéa, l’Olympique local a été contraint au partage des points par la JS Saoura (1-1). Les visiteurs étaient les premiers à prendre l’avantage par l’entremise de Saad à la 14e minute, avant de voir les olympiens revenir à la marque au tout début de la seconde période par Rachdi (49’).

Pour la seconde fois de la saison, l’OM laisse filer des points à domicile et stagne à la 5e place, mais revient provisoirement à hauteur du MCO (29 pts). Pour sa part, la JSS fait du surplace également et reste à la 7e position (27 pts).

La JSS, le MCA et la JSK ont rendez-vous avec l’Afrique

Pour rappel, ces trois rencontres ont été avancées afin de permettre à la JSS, au MCA et à la JSK de bien préparer leurs participations aux différentes épreuves continentales.

Les Sudistes feront leur baptême de feu dans une compétition africaine, au tour préliminaire la Ligue des champions, vendredi prochain à Bechar (19h00), face aux Rangers nigérians.

De leurs côtés, les représentants algériens en Coupe de la CAF feront leur entrée en lice, au tour préliminaire, hors de leurs bases. Les Canaris iront défier le Monrovia Club Breweries du Libéria, vendredi (16h00) également, tandis que le doyen défiera les Ghanéens du Bechem United, dimanche à 15h00.

La suite des débats de cette 19e manche se déroulera jeudi et samedi avec en tête d’affiche le derby de l’Ouest mettant aux prises l’USM Bel Abbès, surprend 3e au classement, au MC Oran, placé juste derrière.

Résultats du jour :

MC Alger – NA Hussein Dey

JS Kabylie 1 – 1 ES Sétif

O Médéa 1 – 1 JS Saoura

Reste à jouer :

Jeudi (16h00):

USM Bel Abbès – MC Oran

CR Belouizdad – MO Béjaia

CS Constantine – USM Alger

Samedi (15h00) :

RC Relizane – DRB Tadjenanet

USM Harrach – CA Batna

Classement :