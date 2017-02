Pluie et grêle sur les régions côtières et proches côtières du Centre-Est et de l'Est du pays (BMS)

De fréquentes averses de pluies et/ou de grêles accompagnées parfois de rafales de vent affecteront les wilayas côtières et proches côtières du Centre-Est et de l'Est à partir de mercredi après-midi, a annoncé l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Il s'agit des wilayas de Boumerdes, Bouira, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel et le nord de Sétif, où les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité du BMS qui s'étale du mercredi à 12h00 au jeudi à 6h00.

Les autres wilayas concernées sont Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma. Les cumuls estimés y atteindront ou dépasseront localement 70 mm durant la validité qui court du mercredi à 21h00 au vendredi à 3h00, précise la même source. APS