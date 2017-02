Judo : l'AG élective aura lieu le 16 février

Le nouveau président de la Fédération algérienne de judo (FAJ) sera connu le 16 février prochain. Prévue initialement le 11 février, l'Assemblée générale élective (AGE) se tiendra finalement le 16 février à Alger, a annoncé la FAJ dans un communiqué publié mercredi.

"A ce titre, les délais de dépôt des candidatures et des recours ont été fixés, respectivement, du 8 au 9 février et du 9 au 11 du même mois", précise la FAJ.

L'instance fédérale a également annoncé mercredi le report du championnat national individuel "seniors", prévu les 17 et 18 février, précisant qu'aucune autre compétition ne se déroulera avant la prise de fonction du nouveau président.

Le désormais ancien président de la FAJ, Messaoud Mati, déclaré inéligible pour un nouveau mandat par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et son bureau fédéral ne sont plus habilités à chapeauter le moindre évènement en 2017.

Rappelons que la FAJ avait tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 28 janvier dernier au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Les bilans moral et financier de la saison 2016, tout comme ceux du mandat olympique 2013-2016 ont été adoptés par les membres de l'AG.

APS