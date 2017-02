Sellal reçoit la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu mercredi à Alger, Mme Elizabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, en visite en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette rencontre a permis de "procéder à un large échange de vues, notamment dans le domaine parlementaire. Les deux responsables ont convenu de consolider les bonnes relations traditionnelles de coopération qu'entretiennent les deux pays", précise la même source.

L'entretien a ensuite porté sur "un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, les conflits dans la sous-région. L'accent a été mis sur l'importance de la concertation et de la coordination pour la recherche des solutions viables et durables à même de garantir la paix et la stabilité dans la région", ajoute-t-on.

L'audience s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Ghania Eddalia. APS