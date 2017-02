"Dialogue 5 + 5" : réunion vendredi des ministres de la Culture à Tunis

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi devra prendre part à la première réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue des 5 + 5 de l'ouest de la Méditerranée prévue vendredi à Tunis, indique un communiqué du ministère.

Cette première réunion consultative, dédiée à "étudier les voies de renforcement de la coopération culturelle", sera axée sur le thème "La culture au service du rapprochement et du développement solidaire", ajoute le communiqué.

Plusieurs dossiers en rapport avec le patrimoine seront abordés par les participants dont "la sauvegarde" et la "mise en valeur" du patrimoine culturel matériel et immatériel des pays membres et la "préservation des manuscrits".

La coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives, le livre, le soutien des jeunes créateurs ou encore la participation aux de différents festivals et rencontres dans les pays concernés, figurent également à l'ordre du jour de cette réunion.

La réunion vise également à rapprocher les peuples et les cultures des pays des deux rives de l'ouest méditerranéen et à renforcer les échanges.

Cette première réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue des 5 + 5 a été approuvée lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres, tenue en octobre 2016 à Marseille (France) sous la co-présidence de l'Algérie et de la France. APS