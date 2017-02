Ligue 1 - 19e journée (suite) : l’USM Bel Abbès nouveau dauphin du MC Alger

L’USM Bel Abbès grimpe sur la deuxième marche du podium grâce à sa victoire acquise face au MC Oran (2-0), jeudi, dans le cadre de la suite de la 19e journée de la Ligue 1 Mobilis. De leurs cotés, le CS Constantine et le CR Belouizdad ont réussi à s’imposer également et se donnent de l’air au classement.

La belle série de l’USM Bel Abbès continue et de quelle manière! Enchainant victoire sur victoire, les Belabessiens ont récolté 12 points sur 12 possibles, dans leurs dernières sorties et sont classés deuxième (33 pts), à un petit point du mouloudia d’Alger (34 pts).

Une juste récompense pour les protégés de Si Tahar Cherif El Ouzzani qui ont accroché à leur tableau de chasse la coriace équipe du MC Oran (2-0). Dans ce derby de l’Ouest, les Scorpions ont piqué par deux fois, une première fois juste avant la pause par Zouari (45+1’), avant de porter le coup de grâce à la 58e minute par Balegh (58’).

Après avoir connu un début de saison compliqué, sur tous les plans, l’USMBA a fait le chois de la stabilité et les résultats sont là pour en témoigner. De son côté, le MCO ne gagne toujours pas en 2017. Les Hamraoua passent par un véritable passage à vide et perdent du terrain par rapport au trio de tête (4e – 29 pts).

Le Chabab respire

Face au MO Béjaia, lanterne rouge, le CR Belouizdad n’a pas raté l’occasion de glaner trois précieux points (3-0). Archi dominateur durant la première mi-temps, le Chabab n’a pas réussi à concrétiser ses nombreuses tentatives et a même failli se faire surprendre dans le temps additionnel, sur une occasion en or lamentablement ratée par Rehal (45+1’).

De retour des vestiaires, les Rouge et Blanc ont été logiquement récompensés par un premier but signé de Hamia (49’). Pour sa première sous les couleurs du Chabab, le transfuge de l’O Médéa s’est même offert le luxe de signer un doublé en inscrivant, sur pénalty, un second but à la 67e minute. Rentré en cours de jeu, Lakroum s’est illustré à son tour en clôturant le festival offensif des locaux (91’) avec une troisième réalisation.

A la faveur ce cette victoire salutaire, le CRB (11e – 20 pts) respire et compte trois unités d’avance sur la JS Kabylie, premier relégable. Pour sa part, le MOB (16e – 12 pts) enchaine les contre-performances et se dirige inexorablement vers la Ligue 2.

Le CSC confirme

Le CS Constantine confirme son regain de forme. Hôte de l’USM Alger, le CSC a réalisé l’essentiel face au champion sortant (1-0) et prend place dans le ventre mou du classement. A la faveur du but scoré par Sameur (52’), les Sanafir remontent à la 10e place et comptent 21 points dans leur escarcelle.

Côté USMA, les Rouge et Noir (6e – 27 pts) piétinent et se font distancé par le peloton de tête.

Suite et fin ce samedi

La tombée de rideau de cette 19e manche de la L1 aura lieu ce samedi avec les deux dernières rencontres restantes. Le premier match se jouera entre deux mal-classés du championnat et verra le RC Relizane, deuxième relégable, recevoir le DRB Tadjenanet qui pointe à la 13e place avec le même nombre de points que la JS Kabylie, premier relégable (17 pts).

Le second match sera animé par l’USM Harrach et le CA Batna, respectivement 9e et 12e au classement. Dans un match qui se jouera à huis clos, les Harrachis visent la passe de trois, alors que Batnéens sont dans l’obligation de réaliser un bon résultat afin de s’extirper de la zone de turbulence.

Pas de vainqueurs lors des matchs avancés

Pour rappel, les trois matchs avancés de cette journée, disputés mardi, se sont soldés sur des matchs nuls et sur le même score (1-1). Le MC Alger, leader du championnat, a été tenu en échec par le NA Hussein Dey, l’ES Sétif est allée piéger la JS Kabylie à Tizi-Ouzou, alors que l’O Médéa et la JS Saoura se sont également neutralisés.

A noter que ces trois rencontres ont été avancées afin de permettre à la JSS, au MCA et à la JSK de bien préparer leurs participations aux différentes épreuves continentales.

Les Sudistes feront leur baptême de feu dans une compétition africaine, au tour préliminaire de la Ligue des champions, vendredi à Bechar (19h00), face aux Rangers nigérians.

De leurs côtés, les représentants algériens en Coupe de la CAF feront leur entrée en lice, au tour préliminaire, hors de leurs bases. Les Canaris sont à Monrovia (Libéria) pour défier le club de Breweries FC, vendredi (17h00), tandis que le doyen défiera les Ghanéens du Bechem United, dimanche à 15h00.

Résultats du jour :

USM Bel Abbès 2 – 0 MC Oran

CR Belouizdad 3 – 0 MO Béjaia

CS Constantine 1 – 0 USM Alger

Déjà joués :

MC Alger – NA Hussein Dey

JS Kabylie 1 – 1 ES Sétif

O Médéa 1 – 1 JS Saoura

Reste à jouer :

Samedi (15h00) :

RC Relizane – DRB Tadjenanet

USM Harrach – CA Batna (à huis clos)

Classement Pts J

1). MC Alger 34 18

2). USM Bel-Abbès 33 19

3). ES Sétif 32 18

4). MC Oran 29 18

--). Olympique Médéa 29 19

6). USM Alger 27 17

--). JS Saoura 27 19

8). USM El Harrach 25 18

--). NA Hussein Dey 25 18

10). CS Constantine 21 19

11). CR Belouizdad 20 18

12). CA Batna 19 18

13). DRB Tadjenanet 17 17

--). JS Kabylie 17 17

15). RC Relizane 14 17

16). MO Béjaïa 12 17