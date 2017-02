Division Excellence : début de la deuxième phase vendredi

La deuxième phase du championnat d'Algérie de handball, Division Excellence, débute vendredi avec une formule à deux poules, la première pour le titre (play-off) et la deuxième pour le maintien (play-down).

La poule des play-offs, composée de huit clubs, regroupera les quatre premiers de chaque groupe (A et B) à l'issue de la 1re phase, à savoir la JSE Skikda, le CRB Baraki, le CRB Mila, le CR Bordj Bou Arréridj, le GS Pétroliers, le C Chelghoum Laïd, l'ES Aïn Touta et l'IC Ouargla.

La nouveauté cette saison est la décision d'appliquer la bonification des points de la première phase, selon les règles de la Fédération internationale de handball (IHF). Les équipes se trouvant dans le groupe A de la première phase ne joueront que contre celles issues du groupe B en aller/retour et vice versa.

A titre d'exemple, le GS Pétroliers, champion d'Algérie, débutera les play-offs avec un bonus de 9 points, récoltées face aux équipes du groupe A qu'il a affrontées lors de la première phase mais qu'il ne croisera plus pour le reste de la compétition.

Le premier à l'issue des play-offs sera déclaré champion d'Algérie.

La poule des play-downs, composée de six clubs, regroupera quant à elle les autres pensionnaires de la Division Excellence : MC Saïda, CR El Harrouch, HBC El Biar, MB Tadjenanet, O El Oued et MC Oran.

Le système de bonification des points sera également appliqué en play-down.

Programme de la 1re journée de la 2e phase :

Play-off / Vendredi (15h00) :

JSE Skikda - CRB Baraki

CRB Mila - CR Bordj Bou Arréridj

GS Pétroliers - C Chelghoum Laïd

IC Ouargla - ES Aïn Touta

Classement initial des play-offs :

1. GS Pétroliers 9 pts

2. CRBB Arréridj 8 pts

3. ES Aïn Touta 7 pts

4. CRB Baraki 5 pts

--. JSE Skikda 5 pts

--. IC Ouargla 5 pts

--. CRB Mila 5 pts

8. C Chelghoum Laïd 4 pts

Play-down / Vendredi (15h00) :

MC Saïda - CR El Harrouch

HBC El Biar - MB Tadjenanet

O El Oued - MC Oran

Classement initial des play-downs :

1. MC Saïda 7 pts

--. MB Tadjenanet 7 pts

3. MC Oran 4 pts

4. HBC El Biar 3 pts

5. O El Oued 2 pts

6. CR El Harrouch 1 pt

