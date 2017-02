Abdelmalek Boudiaf à Oran : encourager la production locale de médicaments

C’est une première en Algérie, une usine de production d’antibiotiques vient d’entrer en service et se mettra à l’exportation dès 2018, après la couverture des besoins nationaux courant cette année.

Cette usine de la Société algérienne des médicaments Sophal, dans la localité de Hassi Ben Okba à Oran, a été inaugurée, ce jeudi, par le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

Avec ces deux unités de production, l’usine a permis la création de 120 nouveaux emplois.

Boudiaf : la production nationale du médicament couvre 61% des besoins

Lors de cette visite, le ministre a précisé que l’Algérie est aujourd’hui arrivée à couvrir 61% de ses besoins en médicaments « et nous tendons vers les 70% d’ici la fin de l’année », confirme-t-il encore.

Des exportations sont déjà opérées, ajoute-t-il. « Nous exportons vers 11 pays, africains mais aussi vers le Japon, l’Allemagne, la France ».

Autre ambition des Laboratoires Sophal pour ces unités, la production des médicaments anticancéreux et dont la facture représente 40% de la facture globale des médicaments.

Cette unité relevant du secteur privé a été une des escales du ministre lors de sa visite à Oran où il a eu à inspecter plusieurs autres projets.

Le ministre a aussi déclaré que l'encouragement de l’Etat à la fabrication du médicament a permis d'atteindre ce taux de 61% de couverture de ses besoins et par conséquent réduire la facture d’importation de 4% l’année dernière grâce à l'orientation du ministère vers une stratégie de production locale.

L’objectif principal est d’encourager la production du médicament pour une couverture totale des besoins locaux et l’exportation vers des pays africains, a-t-il souligné signalant que certains médicaments et du matériel médical fabriqués en Algérie sont exportés vers onze pays africains.

Abordant les efforts du gouvernement dans ce domaine pour renforcer, accompagner et encourager la production nationale qui ne dépassait pas 5% il y a quelques années, le ministre a affirmé que le marché algérien est prometteur et qu'il faut œuvrer actuellement à encourager les opérateurs privés et laboratoires internationaux à travailler plus pour garantir le passage de l’Algérie au rang des pays exportateurs du médicament.

Interdiction d’importation des médicaments produits localement

La décision d’interdire l’importation des médicaments fabriqués localement est un grand stimulant aux industriels locaux, selon M. Boudiaf qui a indiqué que le nombre de médicaments dont l’importation n'est plus tolérée a atteint 358 médicaments.

L’Algérie recense 80 unités de production, et leur nombre devra atteindre 150 prochainement, selon les déclarations du ministre.

Lors de sa visite à SOPHAL, Abdelmalek Boudiaf s’est enquis des lignes de production du médicament dans cette usine qui commercialise plus de 70 produits dont des antibiotiques, des médicaments pour diabétiques et des anti-inflammatoires.

Il a annoncé, à cette occasion, le lancement d’une nouvelle ligne de production de l’antibiotique «céphalosporine», qui était importée de l’étranger et qui regroupe 19 produits.

Le ministre a aussi inspecté l’hôpital régional de la Sûreté nationale où il a reçu des explications sur le fonctionnement de ses services, avant de visiter le projet de l’hôpital des brûlés à cité «USTO» à l’Est d’Oran où il donné des instructions pour accélérer les travaux et leur achèvement.