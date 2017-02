Fortes précipitations à El Tarf : 25 familles secourues

Les éléments de la Protection civile et ceux de la Gendarmerie nationale demeurent mobilisés dans la dans wilaya d’El Tarf, dans l’Est du pays, suite aux fortes précipitations qui ont marqué cette région et qui ont atteint les 70 mm ces dernières 48 heures.

Des quantités d’eau qui ont causé un certain nombre de désagréments, infiltrations dans les bâtisses de diverses infrastructures et surtout des routes coupées à la circulation. Les inondations causées par le débordement des oueds ont touché plusieurs administrations et 25 familles ont été secourues. Aussi le barrage El Maqssa se trouve rempli à hauteur de 98%.