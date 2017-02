L'interaction entre les cultures repousse éternellement le spectre de la violence et de l'extrémisme

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi a appelé ce vendredi, dans son allocution prononcée à l'occasion de la première réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue des 5 + 5, tenue à Tunis, à la sauvegarde de «l'interaction entre les cultures (...) pour repousser éternellement le spectre de la violence et de l'extrémisme».

Le ministre a rappelé le rôle pionnier de la culture en Méditerranée «qui a toujours connu un brassage des cultures enrichissant les connaissances des uns et des autres et permettant à chaque culture de s'associer aux civilisations qui se sont succédé».

Azedine Mihoubi a évoqué dans son allocution «les défis d'aujourd'hui qui sont multiples et peuvent, notamment porter sur la propagation des idées extrémistes, sur l'emploi de la violence pour terroriser et pousser au rejet de l'autre, sur l'exploitation des religions à des fins obscures, annihilant le droit à la différence et à la liberté d'expression».

«La culture peut trouver des réponses à ces défis et construire un message d'espérance, de clarification des concepts et d'invitation à l'acceptation de la diversité comme richesse de l'humanité», a estimé le ministre.

M. Mihoubi a fait référence à cet effet à l'histoire, en évoquant la position du fondateur de «l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, connu pour sa noblesse d'esprit, sa tolérance et sa solidarité spontanée avec les chrétiens d'orient pourchassés à l'époque», ajoutant qu'«Aujourd'hui, l'histoire se répète avec les groupes terroristes en Irak et en Syrie».

«Ces valeurs ont toujours été les nôtres et nous avons le devoir aujourd'hui de les opposer à ceux qui prônent la théorie du +choc des civilisations+», a-t-il soutenu.

«La culture est une sorte de fondement sur lequel il est souvent urgent de construire des passerelles et de tisser des liens», a indiqué M. Mihoubi.

«L'Algérie est aussi disponible à accueillir tout séminaire pouvant porter sur la mise en place de mécanismes de soutien à l'investissement public et privé dans le secteur de la culture», a-t-il souligné.

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer «les échanges culturels» entre les membres du dialogue 5+5».

L'Algérie qui copréside ½le dialogue 5+5 « avec la France a exprimé son «entière disponibilité à mettre en œuvre les axes de coopération qui seront retenus», a-t-il dit.

Le ministre a insisté dans son allocution, sur le cinéma, rappelant que «l'Algérie organise chaque année le festival du cinéma méditerranéen à Annaba» et proposant que le cinéma des pays membres du Dialogue des 5+5 « soit à l'honneur pour la prochaine édition (octobre 2017) ».

La coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives, le livre, le soutien aux jeunes créateurs ou encore la participation aux de différents festivals et rencontres dans les pays concernés figurent à l'ordre du jour de cette réunion.

Cette première réunion des ministres de la Culture des pays membres du dialogue des 5 + 5 a été approuvée lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres, tenue en octobre 2016 à Marseille (France) sous la coprésidence de l'Algérie et de la France.

APS