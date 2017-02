Ligue 2 - 20e journée : l’USB revient à la 2e place, le GCM respire

L’US Biskra est de retour sur la 2e marche du podium de la Ligue 2 Mobilis. Larges vainqueurs du CRB Ain Fekroun (4-1), les Biskris doublent la JSM Béjaïa à l’occasion de la 20e journée disputée ce vendredi. Dans le bas du classement, le GC Mascara respire après avoir pris le meilleur sur le MC El Eulma (1-0).

Réputé pour être intraitable à domicile, l’US Biskra a confirmé cela lors de la réception du CRB Ain Fekroun en réalisant une véritable démonstration de force (4-1). Les gars des Zibans ont plié le match dans la première mi-temps en scorant à trois reprises par l’intermédiaire de Allati (7'), Belgherbi (27') et Djaâbout (37').

Forts de ce nouveau succès, les protégés de Mounir Zeghdoud reviennent à la deuxième place avec un total de 33 points.

Le PAC intouchable

De son côté, le Paradou AC continue de caracoler en tête du classement. Dans un match des extrêmes, opposant la lanterne rouge au leader, les Pacistes sont allés s’imposer sur la pelouse de la du RC Arbaâ (1-0), grâce à un petit but signé Meziani.

Les Vikings auraient pu prétendre au match nul, mais Bahi a raté l’égalisation, sur penalty, juste avant le retour aux vestiaires (45’).

Avec 44 points, le PAC continue de faire cavalier seul en direction de la Ligue 1. Paradoxalement, le RCA empreinte le chemin inverse et se dirige fatalement vers le palier inférieur.

Un bon point pour la JSMB

Pour sa part, la JSM Béjaia, qui complète le podium de la Ligue 2, est revenue de son déplacement à la capitale de l’Ouest du pays avec un bon point arraché face à l’ASM Oran (0-0).

Après avoir sonné son retour face au WA Boufarik (3-0), le week-end dernier, la JSMB confirme contre l’ASMO et reste en course pour l’accession (3e – 32 pts). Pour ce qui est de l’équipe hôte, la formation de Mdina Jdida laisse filer des points précieux à la maison et recule à la 10e place (24 pts).

Le GC Mascara respire

Dans la lutte pour le maintien, le GC Mascara a réalisé la meilleure opération de la journée. El Ghali, qui se trouve dans la zone de turbulence, a fait l’essentiel face au MC El Eulma (1-0), deuxième relégable, et compte désormais trois unités d’avance (12e – 24 pts) sur le CRB Ain Fekroun, premier relégable (14e - 21 pts).

Quant à l’AS Khroub, les Rouges ne sont plus relégables. Une fausse joie pour les Khroubis, car leur équipe remonte certes à la 13e position (21 pts), néanmoins, après avoir été tenue en échec par l’ASO Chlef (1-1).

La suite et fin de cette 20e manche aura lieu ce samedi avec le dernier match au programme, prévu au stade Mustapha Tchaker de Blida (16h00), entre l’USM Blida et le MC Saïda.

Résultats des matchs :

Amel Boussaâda 1 – 0 CAB Bou Arréridj

RC Arbaâ 0 – 1 Paradou AC

US Biskra 3 – 1 CRB Aïn Fekroun

GC Mascara 1 – 0 MC El Eulma

WA Boufarik 1 – 1 JSM Skikda

ASM Oran 0 – 0 JSM Béjaïa

AS Khroub 1 – 1 ASO Chlef

Reste à jouer :

Samedi (15h00) :

USM Blida - MC Saïda

Classement Pts J

1). Paradou AC 44 19

2). US Biskra 33 20

3). JSM Béjaïa 32 20

4). USM Blida 29 19

5). CAB Bou Arréridj 28 20

--). Amel Boussaâda 28 20

7). JSM Skikda 27 20

8). MC Saïda 25 19

--). ASO Chlef 25 20

--). WA Boufarik 25 20

--). ASM Oran 25 20

12). GC Mascara 24 20

13). CRB Aïn Fekroun 21 20

--). AS Khroub 21 20

15). MC El Eulma 18 19

16). RC Arbaâ 13 20