Ligue des champions - Tour préliminaire (aller) : la JS Saoura tenue en échec

La JS Saoura a été tenue en échec par la formation nigériane d'Enugu Rangers (1-1), en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football, joué vendredi soir au stade du 20 Aout 1955 de Bechar.

Pour cette première sortie historique dans la plus prestigieuse des compétitions africaine, la JS Saoura n’a pas réussi à sortir victorieuse dans sa confrontation face aux Rangers.

Les Sudistes ont été les premiers à prendre l’avantage, à la demi-heure de jeu, grâce à coup franc exécuté magistralement par Bourdim (30’).

Néanmoins, la joie des gars du Sud a été de courte durée car les visiteurs ont réussi à niveler la marque huit minutes plus tard par l’entremise de Bobby (38’).

En seconde période, la JSS s’est procurée un nombre incalculable d’occasions, dont un ballon sauvé sur la ligne de but, sans pour autant réussir à les concrétiser.

Conséquence de ce score piège, la JS Saoura a quelque peu hypothéqué ses chances d’accéder au palier supérieur. Toutefois, tout reste possible pour les coéquipiers de Djalit appelés à sortir le grand jeu le 19 février prochain (16h00) au Nnamdi Azikiwe Stadium de Enugu (Nigéria) pour le compte de la manche retour.

Pour sa part, l’USM Alger, second représentant algérien dans cette compétition, est exemptée du tour préliminaire. Les Rouge et Noir affronteront en seizièmes de finale le vainqueur de la double confrontation entre les Diables Noirs (Congo) et RCK (Burkina Faso).

L'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, se déplacera lors du match aller prévu entre le 10 et le 12 mars 2017 avant d'accueillir son adversaire lors du match retour qui aura lieu entre le 17 et le 19 mars 2017.