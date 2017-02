Première édition du Forum Clusters les 20 et 21 février à Alger

Le World Trade Center Algiers (WTCA), organise les 20 et 21 Février en cours à Alger la première édition du Forum Clusters, avec pour thématique : «Innovation et avantages compétitifs des nations».

Cette rencontre se tiendra dans le but de consolider les expériences de clusters en Algérie, démarrer des collaborations et des partenariats et développer davantage les flux d'affaires, selon un communiqué de l'organisateur de l'événement.

Plusieurs colloques et conférences sur ce thème sont donc au programme de la rencontre qui rassemblera les principaux décideurs des secteurs public et privé, ainsi que des experts nationaux et internationaux.

L'objectif étant aussi, selon le même communiqué, d'identifier des stratégies adaptées à l'environnement algérien et créer les conditions du développement des PME dans un contexte favorisant la création de richesses et l'innovation.

Le WTCA a rappelé que le ministère de l'Industrie et des mines avait lancé un certain nombre de réformes avec entre autres la création de clusters au niveau des filières considérées comme porteuses de croissance et d'innovation pouvant s'inscrire dans le cadre du nouveau modèle économique.

Pour se faire, le même ministère soutient la création et l'expansion des réseaux et groupement d'entreprises pour l'introduction de nouveaux processus, produits et technologies.

Afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, le ministère de l'Industrie et des Mines a élaboré un programme de lancement de clusters dans plusieurs filières: Cluster Mécanique de Précision, Cluster Numérique, Cluster Boissons et Cluster Plasturgie.

Depuis sa création en 2002, le World Trade Center Algérie a déployé des efforts considérables en faveur de la promotion de l’entreprise productrice algérienne sur le plan national et international.

L’ambition du WTCA est de devenir une fenêtre pour les entreprises étrangères qui souhaitent créer ou développer leurs entreprises en Algérie et également fournir aux entreprises algériennes le soutien adéquat afin de s’exporter vers les marchés étrangers dans tous les domaines.

WTCA offre donc aux acteurs économiques algériens et aux entreprises un large éventail de possibilités commerciales et une grande variété de services d’assistance pour les aider à développer leurs activités.

APS