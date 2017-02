Cross-country – 9e étape : les athlètes de Bordj Bou-Arreridj dictent la loi

La 9e étape du Challenge National de cross-country de la Fédération Algérienne d’athlétisme (FAA), coïncidant avec la 3ème édition du cross « Bouzid-Chaal » disputée samedi à Sétif, a vu la victoire de Issam Zeghdane (O Bordj Bou-Arreridj) et de Kenza Dahmani (NC Bordj Bou-Arreridj).

Disputée sur un magnifique parcours plat de Bouslam, situé à proximité de l’école nationale des sports olympiques d’El-Baz, cette 9e étape du challenge national de la FAA a vu la participation de quelques 1500 athlètes, représentants 81 clubs issus de 23 wilayas, et dominée par les athlètes de la wilaya voisine de Bordj Bou-Arreridj

Chez les hommes, la victoire est revenue à Issam Zeghdane de l’O. Bordj Bou-Arreridj. Hauteur d’une course presque parfaite, le vainqueur du jour a su gérer intelligemment son effort et réussir à faire la différence dans les derniers mètres.

Pour son premier succès de la saison, Zeghdane a pris le meilleur Farid Terfia (C Necira Nounou Alger) et Ali Guerine (GS Pétrolier).

De son côté, Kenza Dahmani monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium, après le cross d’Alger disputé le 11 janvier dernier. Dans une course menée de bout en bout, la crosswoman du NC Bordj Bou-Arreridj a devancé Rima Chenah (Individuelle) et sa camarade de club, Hadjer Soukhal.

Le Challenge National de cross-country de la FAA continuera son périple à l’Est du pays, des la semaine prochaine, avec la 10e étape programmée pour le samedi 18 février à Constantine.

Résultats techniques :

Seniors Hommes :

1. Issam Zeghdane (O Bordj Bou-Arreridj)

2. Farid Terfia (C Necira Nounou Alger)

3. Ali Guerine (GS Pétrolier)

4. Mansour Zengli (MJ Hassi Messaoud Ouargla)

5. Amar Dahmar (NC Bordj biu-Arreridj)

Seniors Dames :

1. Kenza Dahmani (NC Bordj Bou-Arreridj)

2. Rima Chenah (Individuelle)

3. Hadjer Soukhal (NC Bordj Bou-Arerridj)

4. Sihem Ait-Atmane (O Bordj Bou-Arreridj)

5. Loubna Khetit (O Bordj Bou-Arreridj)

U20 Garçons :

1. Fouad Aboud (CO Sétif)

2. Aymen Boulaynine (O Bordj Bou-Arreridj)

3. Oussama Tabrti (Tassoust Jijel)

4. Anis Benstiti (CO Sétif)

5. Cherif Selmani (JS Azzazga)

U20 Filles :

1. Sylia Sail (JS Azzazga)

2. Rima Halliche (USM Dra Ben Khedda)

3. Kanza Bouadi (JS Azzazga)

4. Amel Hammouche (EV Béjaïa)

5. Lynda Sadou (USM Dra Ben Khedda)

U18 Garçons :

1. Yazid Slim (AC M’sila)

2. Fouad Baali (JS Mcif M’sila)

3. Abderrahim Chebli (JS Mcif M’sila)

4. Karim Messara (JS Azzazga)

5. Lounès Kertache (O Bordj Bou-Arreridj)

U18 Filles :

1. Ahlème Aib (JS Mcif M’sila)

2. Yasmine Boudoukha (CSC Sétif)

3. Nadine Hazaz (NC Bordj Bou-Arreridj)

4. Sabrina Lagab (ES Kabylie)

5. Mahdia Talbi (AC Béjaïa)