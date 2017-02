La constitution des PME en consortiums industriels pour réaliser la valeur ajoutée

L’expert en économie et ex-ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa a suggéré, samedi à Tiaret, la constitution de petites et moyennes entreprises (PME) en consortiums industriels pour réaliser la valeur ajoutée à l’économie nationale.

Intervenant lors des travaux d’une journée d’étude sur la relance de l’investissement local, organisée par la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya, M. Benkhelfa a déclaré que la relance de l’économie nationale et la valeur ajoutée nécessitent de s’appuyer sur de grandes entreprises et la constitution de PME en consortiums regroupant toute la chaîne de production.

Il a exhorté les gérants de PME activant dans les même filières ou complémentaires à se fusionner afin de réaliser une valeur ajoutée à l’économie nationale, garantir l’autosuffisance et passer à l’exportation.

Il a ajouté qu’on ne peut pas concurrencer des sociétés étrangères au marché algérien avec des PME quelque soit leur importance, tout en exhortant à se concentrer sur les filières économiques inexploitées et à se regrouper suivant les spécificités et capacités de chaque région.

Par ailleurs, l’expert a conseillé de poursuivre le rythme actuel de croissance économique même si le prix du baril de pétrole atteint 120 dollars, surtout en ce qui concerne la baisse de l’importation.

Le directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Tiaret, Djamel-eddine Tamentit a présenté un exposé sur les capacités et la situation de l’investissement dans la wilaya dans le domaine industriel notamment de mécanique et de transformation et du foncier industriel qui compte quatre zones dont deux nouvelles et 20 zones d’activités.

Cette journée d’étude, organisée à l’institut spécialise de formation professionnelle, a réuni des experts, des investisseurs et des autorités locales.