West Ham: Feghouli buteur contre West Bromwich

L'international algérien de West Ham Sofiane Feghouli s'est distingué samedi contre West Bromwich (2-2) en inscrivant le premier but de son équipe en match comptant pour la 25e journée du championnat d'Angleterre.

Incorporé par le coach Bilic dans le onze de départ, Feghouli a d'abord réussi à égaliser pour les siens à la 62e minute en reprenant une frappe de Lanzini sur la transversale avant de servir le même Lanzini à la 86e minute pour le but du 2-1. Mais les visiteurs ont réussi à égaliser par Evans dans le temps additionnel (90+3).

C'est le second but et la seconde passe décisive de l'ex-joueur de Valence en moins d'un mois sous les couleurs de West Ham.

Après un début de saison difficile à causse d'une méchante blessure, Feghouli semble retrouver progressivement son véritable niveau.

L'Algérien qui a profité de l'absence d'André Ayew et du transfert de Dmitri Payet a enfin trouvé le temps de jeu nécessaire pour exprimer son talent en Angleterre. Avec ce nul concédé à domicile, West Ham occupe la 10e place avec 32 points.