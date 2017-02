MO Béjaia : Henkouche quitte la barre technique

L'entraîneur du MO Béjaia, Mohamed Henkouche, a démissionné dimanche de son poste, trois jours après la défaite concédée face au CR Belouizdad dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1 .

«Je suis démissionnaire et ma décision est irrévocable. Ce que j'ai subi samedi en marge de la séance d'entraînement est inacceptable. J'ai été pris à partie par des supporters déchaînés qui m'ont menacé et subi toutes sortes d'insultes et même de crachat, chose que je ne peux tolérer. Tout cela s'est déroulé en l'absence des dirigeants », a raconté Henkouche.

Arrivé au début du mois de janvier en remplacement de Youcef Bouzidi, Henkouche a décidé de jeter l'éponge au moment où le MOB se morfond dans le bas du classement avec une position de lanterne rouge et 12 points seulement au compteur.

Une situation difficile celle que traversent les "Crabes" qui se dirigent droit vers la Ligue 2 qu'ils avaient quittée en 2013.

Les Béjaouis comptent cependant deux matchs en retard à disputer face à l'USM Alger à Béjaia et en déplacement contre le DRB Tadjenanet.

"Quand les joueurs ne respectent pas mes consignes, la défaite est inévitable, si nous continuons sur cette voie, nous nous dirigeons droit vers la Ligue 2", avait déclaré Henkouche à la presse à l'issue du match face au Chabab.

Henkouche est le troisième technicien à défiler à la barre technique du MOB cette saison après Nasser Sendjak et Youcef Bouzidi.