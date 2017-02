Benghebrit : prise en charge prochaine du contrôle des ouvrages parascolaires

La ministre de l’Education, Nouria Benghebrit a annoncé, dimanche à Médéa, la prise en charge prochaine du contrôle des ouvrages parascolaires par son département, en vue de "mettre de l’ordre" dans ce secteur.

"Les évaluations et les rapports établis par des équipes d’experts du ministère de l’Education nationale ont relevé d’énormes erreurs dans le contenu de certains ouvrages parascolaires mis sur le marché et sur cette base, nous estimons qu’il y a nécessité de confier le contrôle du contenu de cet outil pédagogique au ministère de l’Education", a indiqué Mme Benghebrit, en marge de l’inauguration de l’école Mouaissia, dans la commune de Guleb-El-Kebir, qui avait été affectée par le séisme du 29 mai 2016.

La ministre a souligné, qu’un "projet de décret exécutif sera présenté la semaine prochaine au gouvernement, affirmant que le décret vise, surtout, à mettre de l’ordre dans ce secteur et à protéger les enfants d’un certain nombre d’erreurs et de glissements qui nuisent à l’éducation de nos enfants".

"Nous avons constaté, que le contenu de certains ouvrages constitue une réelle menace pour les enfants et qu’il est du devoir du ministère de veiller à la sécurité de nos enfants et l’obligation de leur garantir un produit de qualité". APS