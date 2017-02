Large reconfiguration Sonelgaz : un plan de développement 2016-2026 approuvé

L'Assemblée générale ordinaire de Sonelgaz a approuvé une nouvelle organisation de cette société publique ainsi qu'un projet de partenariat pour la création d'une société de fabrication d'isolateurs électriques et les plans de développement des sociétés de Sonelgaz, selon un communiqué de ce groupe.

Présidée jeudi dernier par le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, cette assemblée générale ordinaire a donné son feu vert à cette réorganisation "suite à un processus d'évaluation de l'efficience de la restructuration des activité du groupe", note la même source.

Ce processus d'évaluation a été entamé par Sonelgaz en 2015 au moment où les états généraux du groupe ont été convoqués "afin d'évaluer avec un oeil critique et constructif son organisation et la structuration de son fonctionnement et, ainsi, réfléchir à son optimisation pour mieux répondre à la demande nationale en énergie et assurer un meilleur développement de ses métiers", explique le communiqué.

Pour une plus grande performance

La nouvelle organisation répond ainsi "à la nécessité d'une plus grande performance et efficience du management en matière de conduite des projets, de génération de revenus et de valeur ajoutée avec un minimum d'investissement", note-t-il.

L'objectif recherché "est également d'asseoir une nouvelle organisation qui soit la plus opportune, la plus fonctionnelle et la plus flexible qui permette la mutualisation, l'harmonisation, la transparence, le contrôle, l'évaluation, l'exercice et la détermination des responsabilités", ajoute-t-on.

Ainsi, l'Assemblée générale a approuvé l'absorption des sociétés de production d'électricité de Berrouaguia (SKB), de Terga (SKT) et de Koudiet Eddraouche (SKD) par la Société de production d'électricité de Skikda (SKS).

Cette reconfiguration a permis de ramener le nombre d'opérateurs activant dans le métier de production d'électricité à six (6) sociétés en comptant SPE (société de production d'électricité), SKTM (Shariket Kahraba oua Takat Moutadjadida), SKH (Sharikat kahraba Hadjret Ennous), SPP1 (Hybride gaz-solaire de Hassi R'Mel) et Karama (Production combinée d'électricité et de dessalement d'eau de mer d'Arzew), précise le communiqué.

En matière de distribution de l'électricité et de gaz, l'Assemblée générale a approuvé l'absorption des sociétés de distribution de l'électricité et du gaz de l'Est (SDE) et de l'Ouest (SDO) par la Société de distribution de l'électricité et du gaz du Centre (SDC) à laquelle seront cédées les actions détenues par Sonelgaz dans la Société de distribution d'Alger (SDA).

Une seule société de distribution et SDA unique filiale

Cette configuration permet de ramener le nombre des sociétés activant dans le métier de distribution de l'électricité et du gaz à une (1) seule société avec SDA comme filiale.

Concernant les activités industrielles, de prestations de service et de sûreté interne, l'Assemblée générale de Sonelgaz a approuvé le maintien en l'état des sociétés créées avant la restructuration de Sonelgaz avec transfert des actions qu'elle détient dans Ceeg, Mpv, Sopieg, Sat-info, Amc, Rouiba Eclairage, MEI, Transmex, Swat, Sat, Sar, Sah, aux sociétés des coeurs-métiers à savoir SPE, GRTE, GRTG, SKTM et la Société de distribution de l'électricité et du gaz SDC.

En parallèle, l'Assemblée générale de Sonelgaz a approuvé l'absorption de Cameg par Ceeg et l'absorption de Skmk par MEI.

En outre, l'Assemblée générale de Sonelgaz a approuvé le maintien des sociétés filiales travaux (Etterkib, Inerga, Kahrif, Kahrakib et Kanaghaz) et la création d'une société d'audit et de conseil juridique dénommée Caseg dont le capital est détenu majoritairement par les filiales coeurs-métiers.

Grâce à cette nouvelle organisation, le groupe Sonelgaz sera constitué de 16 sociétés dont la Holding Sonelgaz assurera le contrôle direct.

Des groupes de travail sont créés pour mettre en oeuvre ce nouveau schéma organisationnel et mener le processus de reconfiguration dans un cadre de dialogue social, de maintien des acquis des travailleurs et de la communication sociale.

Des isolateurs électriques « made in »

Par ailleurs, les membres de l'Assemblée générale ont approuvé une participation minoritaire de Sonelgaz dans une société par action pour fabrication d'isolateurs électriques haute et très haute tension en partenariat avec les sociétés Enava (relevant du Groupe Algeria Chemical Specialities ACS) et Sediver (filiale de la société italienne Sediver SPA).

L'objectif du projet et la création d'une usine intégrée de fabrication des isolateurs en verre trempé sous la marque Sediver.

Les isolateurs serviront en priorité à couvrir les besoins du marché national qui représentent environ 50% de la capacité annuelle de production, tandis que le reste est dédié à l'exportation.

Ce partenariat entre dans la stratégie de développement de capacités nationales industrielles de production de biens d'équipements menées conjointement par les secteurs de l'Energie et de l'Industrie et des mines.

Un plan de développement 2016-2026 approuvé

Outre la réduction des facteurs de dépendance à travers la maîtrise de la technologie et transfert du savoir-faire, ce projet permettra la création d'une nouvelle activité industrielle par le développement de la sous-traitance nationale, le développement des PME-PMI spécialisées dans les composants métalliques, ciment et emballage et, par conséquent, la création d'emplois et de la valeur ajoutée localement, note encore le communiqué.

L'Assemblée générale de Sonelgaz a aussi approuvé les programmes de développement des sociétés du Groupe Sonelgaz pour la période 2016-2026 et a exhorté Sonelgaz à développer une stratégie financière à "de rendre plus visibles les pistes de financement. APS