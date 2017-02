Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille de la moudjahida Djamila Amrane

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué affirmé dans un message de condoléances adressé dimanche à la famille de la moudjahida Djamila Amrane, décédée samedi à l'âge de 78 ans, que la défunte demeurera un des symboles éternels de la glorieuse guerre de libération et un modèle pour les générations futures.

"Nous perdons aujourd'hui une des héroïnes de l'Algérie, icône de la glorieuse guerre de libération et héritière d'une famille de révolutionnaires, la regrettée Djamila Amrane", a écrit le président Bouteflika dans son message de condoléances.

"Renonçant à une vie de confort, la défunte a rejoint la lutte de libération nationale et porté les armes à la fleur de l'âge aux côtés d'autres jeunes combattantes dont l'innocence, l'amour de la patrie et la foi en leur religion et en ses hautes valeurs leur ont permis de résister face à l'acharnement de l'ennemi", a ajouté le chef de l'Etat.

"Son incarcération et toutes les formes de torture qui lui ont été infligées n'ont entamé en rien sa détermination à poursuivre la lutte de libération nationale.

Devant sa résistance et son stoïcisme, ses bourreaux comprirent qu'ils avaient affaire à une enfant au coeur de lion et la condamnèrent à la prison alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans, mais Dieu a voulu qu'après sa longue incarcération et la torture subie elle assiste à la réalisation de son rêve d'une Algérie indépendante et souveraine et participe à sa construction et à l'édification de ses institutions", a poursuivi le Président Bouteflika.

"Nous devons à la défunte un hommage à la hauteur d'un des symboles de la glorieuse guerre de libération, qui demeurera un modèle pour les générations futures en matière de défense des idéaux patriotiques et de l'unité et de la souveraineté du pays", a ajouté le Chef de l’Etat.

" Avec un coeur entièrement résigné à la volonté divine, je prie Dieu Tout Puissant d'accorder à la défunte Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis et de prêter réconfort aux siens et à ses compagnons de lutte auxquels je présente mes sincères condoléances", a conclu le Président

Bouteflika. APS