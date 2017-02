Journée mondiale de la Radio : la Radio algérienne, célébration et challenge !

En même temps que toutes les radios du monde, la Radio algérienne célèbre, ce 13 février, la Journée mondiale de la Radio proclamée le 14 janvier 2013 par la Conférence générale de l’Unesco (Organisation des Natiins unies pour l'éducation, la science et la culture) lors de sa 36ème session, la date du 13 février correspondant au jour de la création de la radio des nations unies en 1946.

Selon une étude de cette organisation onusienne, « la Radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables (analphabètes, handicapés, femmes aux foyers, les jeunes et les pauvres) et qui donne à tous, quel que soit le niveau d’instruction, la possibilité de participer au débat public ». Elle joue de ce fait « un rôle central dans les systèmes de communication d’urgence ».

De plus, et en dépit de la révolution numérique et la floraison de tous ces moyens permis par les technologies de l'information et de la communication, la Radio est le seul outil à se maintenir comme média incontournable.

Les objectifs de la journée mondiale de la Radio visent à « sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de la Radio, à encourager les décideurs à développer l’accès à l’information, à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs ».

Annuellement, des actions sont programmées sur la base de propositions de parties prenantes, telle qu’une « large utilisation des médias sociaux, le choix d’un thème, un site web permettant la participation virtuelle, la diffusion d’émissions spéciales, l’échange de programmes et l’organisation d’un festival avec les partenaires clés ».

S’agissant des choix des thèmes, des sujets ont déjà été traités tels que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la jeunesse et la Radio en situation d’urgence et de catastrophe. Pour cette quatrième célébration, c’est le thème de la Participation publique sous le slogan « La Radio, c’est vous ! » qui a été retenu.

La wilaya de Tissemsilt à l’honneur

A l’instar des radios dans le monde, la Radio algérienne, à travers sa première chaine nationale (la chaine Une), a choisi la wilaya de Tissemssilt, située à 250 km à l'ouest de la capitale et considérée comme l’une des wilayas les plus pauvres d’Algérie pour mettre ses projecteurs.

Une wilaya qui bénéficie, pour la première fois, d’un direct ouvert et discontinu (fil rouge), de 6h du matin à minuit, en diffusion simultanée sur les ondes de la radio chaine Une sur des sujets liés au développement local de la région, mais aussi à la sensibilisation au rôle de la Radio et sa contribution dans le développement du pays. Des programmes de proximité destinés aux zones les plus reculées vont mettre en évidence le rôle de la Radio dans l’interaction des citoyens avec ce média de mise en liaison et de partage. Des programmes initiés en collaboration avec la Radio locale de Tissemsilt ainsi que la Direction de la Coordination des radios régionales.

Pour sa part, la Chaine Trois (francophone), appliquera le slogan de « La radio, c’est vous », c’est-à-dire que ce sont les auditeurs qui font la radio, en consacrant les deux émissions Service public de Badia Haddad et Point de vue de Nabila Lamani en ouvrant l’antenne en continu aux auditeurs pour recueillir leurs avis et exprimer leur rapport avec la Radio et comment ils voient la Radio du futur.

Et à la chaine Trois justement un challenge est lancé avec son animateur Mahrez Rabia qui veut battre le reccord africain et arabe de 50 heures d’animation en continu, déjà réalisé en 2006, par le Marocain Imad Kotbi (du 29 au 31 décembre 2006).

Mahez Rabia précise, dans une vidéo sur sa page facebook, que c'est toute la chaine Trois qui se lance ce défi et non seulement l'animateur qu'il est, et ce, à travers toutes les émissions qui couvriront cette franche de temps.

La Radio internationale, elle, a choisi la diffusion d’émissions sous le thème « Vous et la Radio », en décortiquant l’aspect de la proximité et d’interactivité avec les auditeurs.

Radio Culture, organise une conférence avec la participation des acteurs du champ culturel pour mettre en évidence le rôle de la Radio dans le rayonnement culturel.

Radio Coran, organise une demi journée ouverte (fil rouge) sous le thème de « La Radio, un moyen d’épanouissement » pour en exergue l’expérience de la radio algérienne et son impact sur la vie des citoyens.