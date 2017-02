Carr-e arrive : le drôle hoverboard de Ford est enfin testé

De nombreux constructeurs automobiles travaillent sur des solutions de mobilité permettant d’effectuer le fameux « dernier kilomètre » sur un plateau roulant à plusieurs tâches.

C’est également le cas chez Ford, où ses équipes au centre de R&D de Aix-la-Chapelle travaillent sur différents projets : un fauteuil roulant électrique et autonome, un tricycle trois-en un et un étonnant plateau roulant appelé Carr-e.

Cet engin, qui se pilote un peu comme un hoverboard, permet de se déplacer sans se fatiguer pendant 20 km à la vitesse de 20 km/h. Il peut aussi vous suivre et ainsi transporter des charges pouvant atteindre 120 kg. Malin et très pratique. Car il prend juste la place de la roue de secours de votre bagnole.

Enfin, son poids ne dépasse pas 15 kilogramme et autonome bien plus qu’une heure et se charge à l’électricité.