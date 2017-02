La respiration hypopressive pour un joli ventre

L'hypopression est une méthode très efficace pour tonifier la sangle abdominale en profondeur, mais aussi favoriser le bien-être intestinal. Dorothée Drouffe, coach sportive et professeure de yoga à la thalasso Thalazur de Ouistreham, vous explique ses bienfaits et comment la pratiquer.

Oubliez les crunchs, il y a bien mieux pour aplatir son ventre en douceur. La méthode hypopressive constitue une bonne alternative pour tonifier en profondeur. Utilisée par les pratiquants de Pilates , cette technique de respiration est moins connue que la respiration abdominale anti-stress (on gonfle le ventre à l'inspiration et on expire longuement en rentrant le ventre à l'expiration). Mais elle n'en est pas moins très efficace si vous voulez travailler vos abdos sans souffrir des cervicales. Kézaco ? "L'hypopression part de la respiration. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre qui se resserre, les muscles se contractent. Vous inspirez tout l'air possible jusqu'à l'apnée puis une fois en apnée vous pouvez faire une "fausse inspiration" pour resserrer encore plus la taille", décrit Dorothée Drouffe, coach sportive et professeur de yoga à la thalasso Riva-Bella Thalazur de Ouistreham (14).

L'intérêt de pratiquer cette respiration hypopressive est multiple. D'abord, elle favorise le transit et s'avère bien utile en cas de trouble de la digestion. "Cela va compresser les intestins et être très efficace pour le bien-être intestinal. Quelqu'un qui est constipé par exemple et qui effectue le matin plusieurs respirations hypopressives peut aller à la selle cinq minutes après", affirme Dorothée Drouffe.

L'hypopression pour un ventre plat après la grossesse

L'experte l'intègre aussi dans les séances de yoga et les cures pour les jeunes mamans dans une optique de re-tonification abdominale post grossesse. Mais celle-ci n'est indiquée que chez les femmes qui ont déjà rééduqué leur périnée. "Il faut veiller à ce que la rééducation périnéale ait été faite et dès qu'on a le feu vert du médecin, on peut commencer cette méthode qui s'avère la plus efficace pour travailler les chaînes profondes". Cette respiration latérale thoracique va aider à tonifier le petit ventre que certaines femmes déplorent d'avoir gardé après leur grossesse. "Ce phénomène courant est dû au relâchement musculaire. Après la grossesse les abdominaux sont distendus et plus rien ne retient les intestins sur l'avant. Tous les organes poussent sur la paroi abdominale, qui a du mal à se retonifier. Si on ne travaille pas ses abdominaux, le ventre a tendance à s'installer vers l'avant," poursuit Dorothée Drouffe.

La respiration hypopressive contre les maux de dos

Autre bienfait de la méthode hypopressive, la prévention des maux de dos . Dorothée Drouffe connaît bien cette problématique car elle enseigne également l'hypopression dans le cadre des cures "maux de dos" proposés par la thalasso. "Les maux de dos sont dus à un manque d'activité physique ou un relâchement abdominal. Or, plus le ventre se relâche, plus on a la petite bedaine qui accentue la lordose ? lombaire, ce qui favorise les douleurs chroniques qui vont peu à peu partir du bas du dos pour remonter au niveau des cervicales". En quoi l'hypopression peut-elle aider ? Elle fortifie la sangle abdominale en sécurisant le dos. "Avec la méthode hypopressive, le dos reste bien à plat et on travaille beaucoup plus doucement et en profondeur contrairement aux crunchs. Ceux-ci sont très mauvais pour les cervicales car difficiles à exécuter. On oublie souvent de rentrer le ventre avant de soulever les épaules, ce qui crée une tension dans la nuque".

Des abdos hypopressifs à pratiquer partout incognito

Reste à mettre la technique en pratique. Bonne nouvelle, l'hypopression peut se réaliser n'importe où, dans toutes les positions. Une précaution pour les jeunes mamans. "Les femmes qui viennent d'accoucher doivent privilégier les exercices allongés sur le dos pour favoriser la bonne pression du périnée avant d'"aspirer le nombril", préconise Dorothée Drouffe.

Ensuite, chacun pourra pratiquer comme bon lui semble. En voiture, assis au bureau, en marchant.... "L'avantage c'est que ça ne se voit pas. Je dis souvent à mes clients : dès que je suis à chaque feu rouge, je rentre le ventre deux-trois fois jusqu'à ce que ça passe au vert. Le ventre est un muscle, c'est comme si on travaillait le biceps, plus on plie et déplie le bras dans la journée plus il devient tonique et réagit aux exercices. C'est exactement la même chose pour le ventre, plus on le contracte au quotidien et plus on obtient un résultat efficace rapidement".

Un exercice en position allongée

Vous êtes allongée sur le dos. Celui-ci est bien droit. Vous pouvez poser les mains à plat sur les côtés pour accompagner la respiration et vous assurer du bon mouvement. Inspirez en élargissant les côtes dans les mains. Le ventre se creuse. Lors de l'expiration, engagez le muscle transverse (le plus profond des abdominaux) en ramenant le nombril le plus près possible de la colonne vertébrale. Il faut penser à contracter le périnée (comme si on se retenait d'une envie pressante) pour bien verrouiller le ventre. Puis recommencez à inspirer profondément sans relâcher le périnée. Continuez cette respiration 5 à 10 secondes.

Merci à Dorothée Drouffe, coach sportive et professeure de yoga. Elle enseigne le "yoga du ventre" dans le cadre de l'escale "mieux-être du ventre" à la thalasso Thalazur de Ouistreham .