Animation radio non-stop : pari réussi pour Mahrez Rabia de la Chaine 3 qui bat le record d’Afrique

C’est une belle aventure humaine, première du genre, que celle réalisée par la Chaine III de la radio algérienne, en ce weeek end, en battant le record d’Afrique d’animation radio non-stop. Mahrez Rabia, un des journalistes et animateurs vedettes de la chaine III, vient de battre, lundi matin, le record africain en la matière en dépassant les 50 heures d'animation du marocain Imad Kotbi, en réalisant 51 heures 37 minutes.

L’animateur de 32 ans a « campé » dans le studio du 11 février à 6h00 au 13 février 2017 à 10h00. Les deux nuits auront été longues et blanches, mais courtes grâce à l’élan de soutien, sitôt le challenge lancé. «C’est grâce à vous qu’on tiendra le coup. Merci pour vos milliers messages », ne cessait-il de clamer le long de son animation marathon accompagnant un programme aussi riche que varié.

Du coup, c’est toute une chaîne humaine faite de fans, de supporters et d’auditeurs admirateurs, qui s’installait derrière lui, le soutenant et l’encourageant via des SMS et des Tweets sur les réseaux. Un foisonnement de messages sur sa page Facebook faisait le buzz, des selfies, des appels …

Ce record algérien a été, souligne-t-on, validé par un huissier et filmé par plusieurs caméras. Pour rappel, l’animateur devait rester à l’antenne durant plus de 50 heures soit deux jours et quatre heures sans dormir ni s’arrêter d’animer. Un challenge physique très dur, qui a conduit l’animateur à faire beaucoup de sacrifices.

Ce pari gagné, était, faut-il rappeler, celui de toute une équipe qui s’affairait autour de Mahrez et dont les membres (à la régie, la réalisation, la production,,,) ont assuré que la voix de l’animateur en course-marathon derrière le micro, à l’occasion de la journée mondiale de la radio, puisse continuer d’être entendu le maximum d’heures possibles.

Record battu donc et Mahrez est devenu un champion national, voire africain, sur les ondes de la radio nationale, la Chaine III en l’occurrence, écoutée par un large public. Après cette prouesse, Mahrez pourra maintenant savourer sa victoire et faire le trop plein de sommeil. Bravo le recodman !

Le record mondial détenu par un Belge, l’européen par un Allemand

Rappelons que le record mondial est détenu par un animateur belge, depuis 2012 en animant la plus longue émission de radio, en restant à l'antenne huit jours et sept nuits totalisant 185 heures.

L'animateur de 40 ans s'était fixé ce défi pour soutenir les étudiants révisant leurs examens, la station flamande publique MNM s'adressant aux jeunes, n’avait droit qu’à Cinq minutes de pause par heure.

Au cours de la dernière heure, Peter Van de Veire a été félicité en direct par l'Italien Stefano Venneri, détenteur du précédent record - 183 heures en mai 2009.

En 2009, l'animateur allemand Dominik Schollmayer a également réalisé le record européen de radiodiffusion non-stop menant une émission musicale de 169 heures sur la radio FFN.

Avec ses 50 heures le marocain Imad Kotbi détenait, pour rappel, pendant 10 ans le record d'Afrique réalisé sur l'antenne de radio Casa FM en 2007, émettant depuis le Maroc.