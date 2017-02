Lutte contre le terrorisme : le Mali veut tirer profit de "la grande expérience" de l'Algérie

Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré, à réitéré lundi à Alger la volonté de son pays de promouvoir le partenariat sécuritaire avec l'Algérie, et tirer profit de "la grande expérience" de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme.

"Nous avons un ennemi commun qui s'appelle le terrorisme. l'Algérie à une grande expérience dans ce domaine. C'est pourquoi la raison principale de ma visite (...) est de voir dans quelle mesure on peut aller plus loin dans la coopération sécuritaire", à déclaré M. Traoré à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

"Avec l'Algérie nous comptons renforcer notre sécurité dans le cadre du partenariat Sud-Sud", a-t-il ajouté.

M. Traoré qui s'est entretenu avec M. Messahel sur la situation sécuritaire et de la mise en £uvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à rendu hommage à l'Algérie "pour l'intérêt et l'appui constant qu'elle apporte au peuple malien ainsi qu'à la stabilité de ce pays frère (le Mali)".

Dans ce contexte le ministre malien a rappelé le succès de la réunion de haut niveau du Comité de suivi de l'Accord, tenue vendredi à Bamako, sous la présidence de l'Algérie.

"Cette réunion nous a permis d'arriver à des décisions qui, nous espérons, vont nous permettre d'arriver à nos objectifs plus rapidement", a-t-il dit.

L'accord de paix et de réconciliation au Mali, signé dans une première étape en mai 2015, et dans une deuxième phase en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako, avait été obtenu après cinq rounds de dialogue, engagé en juillet 2014 sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie a été le chef de file.

Interrogé sur la dernière réunion du "G5 Sahel", où le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, avait souligné la nécessité d'aller plus loin dans la réalisation du "Sahel de Défense", M. Traoré a indiqué que cette démarche vise à aborder le problème de terrorisme "de plus près".

Pour une lutte efficace contre le terrorisme, "il faut tout d'abord commencer par compter sur soi-même", a-t-il expliqué, soulignant que l'initiative n'"est pas exclusive, mais elle s'ajoute à d'autres (actions)". APS