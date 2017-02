1er tour de manivelle à Boumerdès de la série "Familles du nord"

Le premier tour de manivelle d’une série télévisée intitulée "Familles du nord" a été donné lundi à Zemmouri El Bahri (à l’est de Boumerdes) en présence de nombreuses figures artistiques nationale et maghrébine, dont Bahia Rachedi, Faouzi Saichi et Abdelkader Chellouche.

Le tournage de cette nouvelle série télévisuelle prendra une cinquantaine de jours et se fera entre la région de Zemmouri El Bahri, Boumerdes, Alger et la capitale de Tunisie, a indiqué à l’APS le responsable du projet, Abdelhakim Dheif.

Participent à cette £uvre artistique "85 comédiens, campant des rôles principaux, représentés par des figures connues de la scène nationale et arabe, outre 15 autres comédiens dans des rôles principaux secondaires et 245 autres rôles secondaires", a précisé le même responsable, ajoutant que parmi les comédiens figurent ceux venus de huit (8) pays arabes dont, outre l’Algérie, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie et les Emirats arabes unis.

Parlant de cette nouvelle série, Abdelhakim Dheif a expliqué qu'il s’agit d’un "drame social" dont le scénario a été co-écrit par Fatin Chokria (Jordanie) et Abdeslam Dahou (Algérie), tandis que la réalisation a été confiée au metteur en scène Aymane Nasreddine de Jordanie et au réalisateur Abdeslam Dahou d’Algérie.

La production de cette série télévisuelle est inscrite dans le cadre d’un partenariat artistique entre une entreprise de production algérienne privée et huit (8) pays arabes, a-t-il ajouté, signalant que sa distribution sera assurée par l’Entreprise libyenne d’information "Karaouane".

La série, qui sera diffusée en 30 parties d’une quarantaine de minutes chacune, devrait être projetée durant le mois de Ramadhan prochain dans 12 pays arabes, en plus de l’Entreprise de la télévision nationale, qui a exprimé, à ce jour, "son accord de principe pour sa diffusion", dans l’attente du résultat des négociations, en cours, à ce sujet.

Ce drame télévisuel aborde de nombreuses histoires vécues par des familles de plusieurs pays arabes, vivant en voisinage, avec dans chaque partie un nouveau sujet traité, dont l’émigration, la solidarité familiale et le chômage. APS