Début des négociations intra-syriennes à Genève le 23 février

Les négociations de paix sur la Syrie, qui devaient débuter le 20 février à Genève, ont été reportées au 23, a annoncé lundi le bureau du médiateur de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura.

"Les lettres ont été envoyées aujourd'hui (et) les délégations arriveront le ou autour du 20 février, (...) avant le début formel des négociations prévues le 23 février", a précisé sa porte-parole Yara Sharif dans un communiqué.

M. De Mistura avait déjà annoncé à la fin du mois dernier à New York un report des pourparlers du 8 au 20 février, en expliquant que cela donnerait davantage de temps à l'opposition syrienne pour se préparer.

Dimanche, la principale composante de l'opposition syrienne a divulgué les noms des 21 membres de sa délégation qui iront discuter avec la délégation du gouvernement syrien.

Parallèlement aux pourparlers de Genève, la Russie et l'Iran et la Turquie ont organisé le mois dernier à Astana, au Kazakhstan, une rencontre réunissant pour la première fois depuis le début de conflit il y a six ans des représentants du gouvernement et des rebelles.

Le gouvernement syrien et des groupes rebelles armés ont de nouveau été conviés à des discussions les 15 et 16 février à Astana. APS