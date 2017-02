La moitié des décès par pollution dans le monde sont survenus en Chine et en Inde

Plus de la moitié des décès occasionnés par la pollution atmosphérique dans le monde, a été comptabilisée en Chine et en Inde durant l’année 2015, révèle une étude du Health Effects Institute (HEI) publiée mardi.

La pollution de l'air a entraîné plus de 4,2 millions de morts à travers le monde, la classant comme la cinquième cause de mortalité enregistrée en 2015, indique l'étude, précisant que sur ce total, quelques 2,2 millions de décès ont été constatés en Chine et en Inde.

Cet organisme spécialisé dans l'étude des effets de la qualité de l'air sur la santé note, d’autre part, que 92% de la population mondiale vit dans des zones affectées par un environnement de mauvaise qualité.

La pollution atmosphérique est associée à des taux plus élevés de cancer, d'AVC et de maladies cardiaques, ainsi qu'à des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme.