Plus de 600 lycéens aux épreuves du concours "Cirta Sciences 9" samedi

Plus de 600 lycéens de Constantine issus de 60 établissements du secondaire prendront part samedi prochain aux épreuves préliminaires de la 9e édition du concours "Cirta Sciences" au palais de la culture Malek Haddad, a-t-on-appris mardi du président de l’association Sirius d’astronomie, organisatrice de ce concours, Pr. Jamal Mimouni.

Première du genre dans le monde arabe, cette expérience a pour but de motiver les jeunes lycéens à aimer les sciences, créer une atmosphère compétitive, susciter l'émulation dans les rangs des lycéens ainsi qu’à découvrir de jeunes talents dans le domaine des sciences et éveiller leur curiosité, a indiqué à l’APS Pr. Mimouni, soulignant que des sujets de culture générale, mais aussi en relation avec les sciences physiques et l’astronomie seront proposés aux participants.

Initié en collaboration avec la direction de wilaya de l’éducation, ce concours a donné lieu à une sélection rigoureuse des lycéens des trois niveaux des classes scientifiques sur la base de leurs moyennes au 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017, a ajouté Pr. Mimouni également vice-président de l’Union arabe d’Astronomie et des sciences de l’espace (AUASS), précisant que l’identité des trois lauréats de ce concours sera révélée le 16 avril prochain, soit à l’occasion de Youm El Ilm.

Exprimant son ambition de donner une dimension nationale à ce concours, la même source a indiqué que les trois heureux vainqueurs remporteront un prix exceptionnel à savoir : l’observation de l’éclipse solaire totale le 21 Août prochain aux Etats-Unis, en plus d’une visite culturelle.

L’année précédente, la destination des trois lauréats a été l’Angleterre, "sur les traces de Newton", au Training College à l’Université de Cambridge, au Greenwich Observatory et au radiotélescope géant de Jodrell Bank près de Manchester. APS